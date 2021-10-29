Песков заявил о скорой ликвидации дефицита вакцин от коронавируса в регионах
Скачкообразные темпы вакцинации от коронавируса привели к краткосрочному дефициту вакцин в некоторых регионах, однако скоро он будет ликвидирован, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично, и в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы. Скачкообразное развитие этого процесса, конечно, ведет к возникновению краткосрочных дефицитов. Вместе с тем, все налажено, все отлажено, и в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован», — заявил Песков.
Вчера власти Санкт-Петербурга и Вологодской области сообщили о дефиците вакцины «Спутник лайт». Комитет Санкт-Петербурга по здравоохранению сообщил, что поставки вакцины зависят от Минздрава, который распределяет препараты по регионам. По данным властей, в Вологодской области вакцина заканчивается из-за высокого спроса. В ближайшие две недели не ожидается поставок «Спутника лайт»; в наличии у региона есть 110 000 доз «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака».
Из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом, который наблюдается шесть недель, власти всех российских регионов ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан и посещение некоторых общественных мест по QR-кодам, которые подтверждают вакцинацию или перенесенный COVID-19. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 56,8 млн россиян, двумя компонентами — почти 51 млн человек. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 46,8% при целевом значении 80%.