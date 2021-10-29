Песков заявил о скорой ликвидации дефицита вакцин от коронавируса в регионах

«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично, и в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы. Скачкообразное развитие этого процесса, конечно, ведет к возникновению краткосрочных дефицитов. Вместе с тем, все налажено, все отлажено, и в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован», — заявил Песков.