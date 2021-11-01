Власти Санкт-Петербурга планируют привлечь в город гид «Мишлен»
Власти Санкт-Петербурга обсуждают с «Мишлен» совместную маркетинговую кампанию, город будет учитывать опыт Москвы в этой сфере, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя городского комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.
«Мы находимся с "Мишлен" в постоянном контакте. Они традиционно "заходят" в страну через столицу. Результаты по Москве мы, конечно, ждали, они позитивные, и опыт наших московских коллег мы обязательно учтем, так как мы обсуждаем с "Мишлен" совместную маркетинговую кампанию. Но пока о сроках ее проведения рано говорить», — рассказал Корнеев. По его словам, маркетинговая кампания будет способствовать продвижению туристических возможностей города, в том числе через гастрономию и возможности «Мишлен».
Директор по развитию SWISSAM International University (единственный вуз для поваров в Санкт-Петербурге) Артем Клыков сообщил агентству, что в индустрии считают, что гид «Мишлен» появится в городе в 2022-2023 гг. «Сейчас у нас есть очень много ресторанов и объектов ресторанной индустрии, которые потенциально достойны быть отмеченными "Мишленом": кто-то рекомендацией, кто-то звездой, кто-то — чем-то еще», — убежден Клыков.
14 октября «Мишлен» вручил звезды девяти ресторанам Москвы. По одной звезде получили рестораны Selfie, «Белуга», винный ресторан Grand Cru, гастробистро Biologie, «Сахалин», Savva и White Rabbit. Две звезды «Мишлен» получили авторский ресторан Artest Артема Естафьева и Twins Garden Ивана и Сергея Березуцких. Еще три ресторана получили «зеленые» звезды Michelin — Biologie, Twins Garden и Björn. Такие звезды присуждают шеф-поварам, которые учитывают сезонность при приготовлении блюд, сокращают пищевые отходы и используют другие инновации.
Гид Michelin был впервые выпущен в 1900 г. и изначально включал в себя список мест, которые могли бы быть полезными для путешественников — закусочные, гостиницы, ремонтные мастерские и платные стоянки. Впоследствии путеводитель менялся. К 1930-м рестораны стали получать от Michelin от одной до трех звезд, где одна означает, что заведение признано хорошим среди своего типа кухни, а три — что ради блюд местного шеф-повара можно специально поехать в указанный город. Ранее в России не было ни одного ресторана со звездой «Мишлен». В 2019 г. рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли в топ-20 ежегодного рейтинга The Worldʼs 50 Best Restaurants.