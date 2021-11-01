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Власти Санкт-Петербурга планируют привлечь в город гид «Мишлен»

Ведомости

Власти Санкт-Петербурга обсуждают с «Мишлен» совместную маркетинговую кампанию, город будет учитывать опыт Москвы в этой сфере, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя городского комитета по развитию туризма Сергея Корнеева. 

«Мы находимся с "Мишлен" в постоянном контакте. Они традиционно "заходят" в страну через столицу. Результаты по Москве мы, конечно, ждали, они позитивные, и опыт наших московских коллег мы обязательно учтем, так как мы обсуждаем с "Мишлен" совместную маркетинговую кампанию. Но пока о сроках ее проведения рано говорить», — рассказал Корнеев. По его словам, маркетинговая кампания будет способствовать продвижению туристических возможностей города, в том числе через гастрономию и возможности «Мишлен».

Директор по развитию SWISSAM International University (единственный вуз для поваров в Санкт-Петербурге) Артем Клыков сообщил агентству, что в индустрии считают, что гид «Мишлен» появится в городе в 2022-2023 гг. «Сейчас у нас есть очень много ресторанов и объектов ресторанной индустрии, которые потенциально достойны быть отмеченными "Мишленом": кто-то рекомендацией, кто-то звездой, кто-то — чем-то еще», — убежден Клыков.

14 октября «Мишлен» вручил звезды девяти ресторанам Москвы. По одной звезде получили рестораны Selfie, «Белуга», винный ресторан Grand Cru, гастробистро Biologie, «Сахалин», Savva и White Rabbit. Две звезды «Мишлен» получили авторский ресторан Artest Артема Естафьева и Twins Garden Ивана и Сергея Березуцких. Еще три ресторана получили «зеленые» звезды Michelin — Biologie, Twins Garden и Björn. Такие звезды присуждают шеф-поварам, которые учитывают сезонность при приготовлении блюд, сокращают пищевые отходы и используют другие инновации.

Гид Michelin был впервые выпущен в 1900 г. и изначально включал в себя список мест, которые могли бы быть полезными для путешественников — закусочные, гостиницы, ремонтные мастерские и платные стоянки. Впоследствии путеводитель менялся. К 1930-м рестораны стали получать от Michelin от одной до трех звезд, где одна означает, что заведение признано хорошим среди своего типа кухни, а три — что ради блюд местного шеф-повара можно специально поехать в указанный город. Ранее в России не было ни одного ресторана со звездой «Мишлен». В 2019 г. рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли в топ-20 ежегодного рейтинга The Worldʼs 50 Best Restaurants.

Ранее по теме: Девять ресторанов Москвы получили звезды Michelin

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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