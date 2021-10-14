Девять ресторанов Москвы получили звезды Michelin
Семь ресторанов Москвы получили одну звезду Michelin на сегодняшней церемонии, которая прошла в концертном зале парка «Зарядье». Трансляция мероприятия велась на странице гида на Youtube. Звезда присваивается за выдающуюся кулинарию. При оценке учитывается качество ингредиентов, гармония вкусов, владение техниками, индивидуальность шеф-повара, выраженная в его кухне, и постоянство, отмечается на странице Michelin.
Звезду получили:
- Ресторан современной авторской кухни Анатолия Казакова Selfie;
- «Белуга», шеф-повар Евгений Векентьев;
- Винный ресторан Grand Cru, Давид Эммерле;
- Гастробистро Biologie, Екатерина Алехина;
- «Сахалин», Алексей Когай;
- Savva, Андрей Шмаков;
- White Rabbit, Владимир Мухин.
Две звезды получили авторский ресторан Artest Артема Естафьева и Twins Garden Ивана и Сергея Березуцких. «Две звезды Michelin присуждаются, когда индивидуальность и талант шеф-повара действительно проявляются в его блюдах; его кухня изысканна и в ее основе лежит вдохновение», — говорится на сайте гида.
Еще три ресторана получили «зеленые» звезды Michelin — Biologie, Twins Garden и Björn. Такие звезды присуждают шеф-поварам, которые учитывают сезонность при приготовлении блюд, сокращают пищевые отходы и используют другие инновации.
В целом инспекторы Michelin выделили 69 ресторанов. Они попали в новый гид по столице.
В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ресторанный гид Michelin появится в столице в 2021 г. Он отметил тогда, что возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии.
Гид Michelin был впервые выпущен в 1900 г. и изначально включал в себя список мест, которые могли бы быть полезными для путешественников — закусочные, гостиницы, ремонтные мастерские и платные стоянки. Впоследствии путеводитель менялся. К 1930-м рестораны стали получать от Michelin от одной до трех звезд, где одна означает, что заведение признано хорошим среди своего типа кухни, а три — что ради блюд местного шеф-повара можно специально поехать в указанный город. Ранее в России не было ни одного ресторана со звездой «Мишлен». В 2019 г. рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли в топ-20 ежегодного рейтинга The Worldʼs 50 Best Restaurants.