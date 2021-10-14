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Девять ресторанов Москвы получили звезды Michelin

Ведомости

Семь ресторанов Москвы получили одну звезду Michelin на сегодняшней церемонии, которая прошла в концертном зале парка «Зарядье». Трансляция мероприятия велась на странице гида на Youtube. Звезда присваивается за выдающуюся кулинарию. При оценке учитывается качество ингредиентов, гармония вкусов, владение техниками, индивидуальность шеф-повара, выраженная в его кухне, и постоянство, отмечается на странице Michelin.

Звезду получили:

- Ресторан современной авторской кухни Анатолия Казакова Selfie;

- «Белуга», шеф-повар Евгений Векентьев;

- Винный ресторан Grand Cru, Давид Эммерле;

- Гастробистро Biologie, Екатерина Алехина;

- «Сахалин», Алексей Когай;

- Savva, Андрей Шмаков;

- White Rabbit, Владимир Мухин.

Две звезды получили авторский ресторан Artest Артема Естафьева и Twins Garden Ивана и Сергея Березуцких. «Две звезды Michelin присуждаются, когда индивидуальность и талант шеф-повара действительно проявляются в его блюдах; его кухня изысканна и в ее основе лежит вдохновение», — говорится на сайте гида.

Еще три ресторана получили «зеленые» звезды Michelin — Biologie, Twins Garden и Björn. Такие звезды присуждают шеф-поварам, которые учитывают сезонность при приготовлении блюд, сокращают пищевые отходы и используют другие инновации.

В целом инспекторы Michelin выделили 69 ресторанов. Они попали в новый гид по столице.

В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ресторанный гид Michelin появится в столице в 2021 г. Он отметил тогда, что возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии.

Гид Michelin был впервые выпущен в 1900 г. и изначально включал в себя список мест, которые могли бы быть полезными для путешественников — закусочные, гостиницы, ремонтные мастерские и платные стоянки. Впоследствии путеводитель менялся. К 1930-м рестораны стали получать от Michelin от одной до трех звезд, где одна означает, что заведение признано хорошим среди своего типа кухни, а три — что ради блюд местного шеф-повара можно специально поехать в указанный город. Ранее в России не было ни одного ресторана со звездой «Мишлен». В 2019 г. рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли в топ-20 ежегодного рейтинга The Worldʼs 50 Best Restaurants.

Ранее по теме: Ресторанный гид Michelin начнет работать в Москве в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных