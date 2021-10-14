Девять ресторанов Москвы получили звезды Michelin

Гид Michelin был впервые выпущен в 1900 г. и изначально включал в себя список мест, которые могли бы быть полезными для путешественников — закусочные, гостиницы, ремонтные мастерские и платные стоянки. Впоследствии путеводитель менялся. К 1930-м рестораны стали получать от Michelin от одной до трех звезд, где одна означает, что заведение признано хорошим среди своего типа кухни, а три — что ради блюд местного шеф-повара можно специально поехать в указанный город. Ранее в России не было ни одного ресторана со звездой «Мишлен». В 2019 г. рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли в топ-20 ежегодного рейтинга The Worldʼs 50 Best Restaurants.