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Ресторанный гид Michelin начнет работать в Москве в 2021 году

Ведомости

В Москве в 2021 г. начнет работать ресторанный гид Michelin, сообщил на своей странице в Instagram мэр города Сергей Собянин.

«Уверен, что появление гида Michelin откроет наш город по-новому как для туристов, так и для самих москвичей. К тому же, возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии», — написал он. Мэр уверен, что после окончания пандемии коронавируса Москва вновь начнет принимать миллионы туристов. Он отметил, что для упрощения въезда в столицу для иностранцев городские власти планируют ввести электронные визы. 

Гид Michelin был впервые выпущен в 1900 г. и изначально включал в себя список мест, которые могли бы быть полезными для путешественников — закусочные, гостиницы, ремонтные мастерские и платные стоянки. Впоследствии путеводитель менялся. К 1930-м рестораны стали получать от Michelin от одной до трех звезд, где одна означает, что заведение признано хорошим среди своего типа кухни, а три — что ради блюд местного шеф-повара можно специально поехать в указанный город.

Гид выпускается в ряде европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, а также в нескольких городах США, Японии и Китая. В России на данный момент нет ни одного ресторана, у которого была бы звезда Michelin. В 2019 г. московские рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли в топ-20 ежегодного рейтинга The Worldʼs 50 Best Restaurants.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных