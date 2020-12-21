Ресторанный гид Michelin начнет работать в Москве в 2021 году
В Москве в 2021 г. начнет работать ресторанный гид Michelin, сообщил на своей странице в Instagram мэр города Сергей Собянин.
«Уверен, что появление гида Michelin откроет наш город по-новому как для туристов, так и для самих москвичей. К тому же, возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии», — написал он. Мэр уверен, что после окончания пандемии коронавируса Москва вновь начнет принимать миллионы туристов. Он отметил, что для упрощения въезда в столицу для иностранцев городские власти планируют ввести электронные визы.
Гид Michelin был впервые выпущен в 1900 г. и изначально включал в себя список мест, которые могли бы быть полезными для путешественников — закусочные, гостиницы, ремонтные мастерские и платные стоянки. Впоследствии путеводитель менялся. К 1930-м рестораны стали получать от Michelin от одной до трех звезд, где одна означает, что заведение признано хорошим среди своего типа кухни, а три — что ради блюд местного шеф-повара можно специально поехать в указанный город.
Гид выпускается в ряде европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, а также в нескольких городах США, Японии и Китая. В России на данный момент нет ни одного ресторана, у которого была бы звезда Michelin. В 2019 г. московские рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли в топ-20 ежегодного рейтинга The Worldʼs 50 Best Restaurants.