В Ленинградской области признали иностранные вакцины для посещения театров и музеев
Власти Ленинградской области будут учитывать QR-коды о вакцинации иностранными вакцинами от коронавируса при посещении музеев и театров региона, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства области.
«Вопрос согласован сегодня губернатором Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании», — говорится в сообщении.
С 30 октября в музеи и театры в Ленинградской области можно проходить только по QR-коду, справке о медотводе или по отрицательному ПЦР-тесту. QR-коды ввели и для посещения общепита. С 30 октября по 7 ноября в регионе действует режим нерабочих дней.
Ранее президент России Владимир Путин выступил за разработку процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса с разными странами.
До этого посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что Евросоюз предложил российской стороне признать сертификаты о вакцинации от коронавируса на взаимной основе. Представители ЕС и Минздрава России провели несколько встреч по этому вопросу. В сентябре Минздрав направил представительству ЕС документы, которые были запрошены на предыдущей встрече. Взаимное признание сертификатов о вакцинации устранит препятствия для передвижения людей России по ЕС и наоборот.
Вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процесс экспертизы «Спутника V» в начале марта. В Российском фонде прямых инвестиций, который финансировал производство «Спутника V», в июне сообщили, что все данные о клинических испытаниях препарата были предоставлены, и заявили, что ожидают его регистрации на территории ЕС в течение двух месяцев. Тем не менее в начале сентября руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери утверждал, что агентству еще предстоит получить дополнительные данные о вакцине для ее одобрения.