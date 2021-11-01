РФС объявил итоговый состав сборной России на последние матчи отбора ЧМ

Матч против сборной Кипра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, игра против команды Хорватии — 14 ноября в Сплите. По итогам восьми туров группы Н российская команда занимает первую строчку с 19 очками. На втором месте — сборная Хорватии с 17 очками.