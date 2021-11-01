РФС объявил итоговый состав сборной России на последние матчи отбора ЧМ
Вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин и нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев вошли в итоговый состав российской сборной по футболу на два последних матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 г., сообщает РФС.
Российской сборной предстоят игры против команд Кипра и Хорватии. Всего в итоговый состав вошли 29 футболистов.
Матч против сборной Кипра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, игра против команды Хорватии — 14 ноября в Сплите. По итогам восьми туров группы Н российская команда занимает первую строчку с 19 очками. На втором месте — сборная Хорватии с 17 очками.
Итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ-2022!#РоссияКипр #ХорватияРоссия #WC2022 pic.twitter.com/VnCsw1EJUQ— Сборная России (@TeamRussia) November 1, 2021