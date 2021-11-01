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РФС объявил итоговый состав сборной России на последние матчи отбора ЧМ

Ведомости

Вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин и нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев вошли в итоговый состав российской сборной по футболу на два последних матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 г., сообщает РФС.

Российской сборной предстоят игры против команд Кипра и Хорватии. Всего в итоговый состав вошли 29 футболистов.

Матч против сборной Кипра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, игра против команды Хорватии — 14 ноября в Сплите. По итогам восьми туров группы Н российская команда занимает первую строчку с 19 очками. На втором месте — сборная Хорватии с 17 очками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных