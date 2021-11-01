Wildberries снизил размер скидки при оплате через SberPay, «Мир» и СБП до 1%

В октябре международные платежные системы сняли претензии с онлайн-ритейлера Wildberries, который в августе ввел скидки при оплате товаров с помощью российского «Мира», SberPay и СБП Центробанка. В Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера, направив в банки-эквайеры компании письма с требованием расследовать ситуацию с комиссиями и пригрозили штрафами — $25 000 в случае Visa и от $20 000 до $100 000 со стороны Mastercard. Wildberries пояснил, что разница в цене достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными системами, тогда как в случае с международными таковые достигают 2%. Сейчас меньшая стоимость товаров ритейлера в случае оплаты «Миром», SberPay и СБП отражается именно как скидка. Регуляторы не увидели нарушений со стороны Wildberries.