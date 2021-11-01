Газета
Общество

Wildberries снизил размер скидки при оплате через SberPay, «Мир» и СБП до 1%

Ведомости

Маркетплейс Wildberries снизил размер скидки при оплате российскими платежными системами SberPay, «Мир» и Системой быстрых платежей (СБП) с 2 до 1% с 30 октября в связи с началом распродаж, сообщили в пресс-службе ритейлера.

«На Wildberries стартовал сезон крупных распродаж с большими скидками. В этот период мы снижаем свою комиссию для предпринимателей, участвующих в акциях: сейчас она находится на рекордном минимуме. Поэтому на этот период размер субсидии при оплате российскими платежными системами был сокращен компанией», — говорится в сообщении.

С начала августа по начало октября доля российских платежных систем в обороте Wildberries выросла с 24 до 54%. Оборот самой популярной платежной системы на Wildberries «Мир» вырос более, чем в два раза. Оборот по SberPay увеличился в 25 раз, по Системе быстрых платежей — в 20 раз за указанный период. При этом объем платежей по СБП в сентябре повысил 1 млрд руб. за месяц, что стало рекордным показателем за всю историю.

В октябре международные платежные системы сняли претензии с онлайн-ритейлера Wildberries, который в августе ввел скидки при оплате товаров с помощью российского «Мира», SberPay и СБП Центробанка. В Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера, направив в банки-эквайеры компании письма с требованием расследовать ситуацию с комиссиями и пригрозили штрафами — $25 000 в случае Visa и от $20 000 до $100 000 со стороны Mastercard. Wildberries пояснил, что разница в цене достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными системами, тогда как в случае с международными таковые достигают 2%. Сейчас меньшая стоимость товаров ритейлера в случае оплаты «Миром», SberPay и СБП отражается именно как скидка. Регуляторы не увидели нарушений со стороны Wildberries.

Ранее по теме: Платежные системы отказались от претензий к Wildberries

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных