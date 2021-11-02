В России зарегистрирован новый антирекорд суточной смертности от COVID-19
За последние сутки в России зарегистрировано 1178 смертей от коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. За весь период от COVID-19 умер 240 871 человек.
За сутки в России выявили 39 008 случаев заражения коронавирусом. Три дня до этого показатель превышал отметку в 40 000 случаев. За период пандемии в стране зарегистрировали 8 593 200 случаев заражения. 7 412 631 пациент выздоровел от коронавируса.
В Москве за сутки выявили 5736 новых случаев заражения. Показатель опустился ниже 6000 впервые с 27 октября. 1568 пациентов были госпитализированы, 767 человек находятся на ИВЛ.
Также высокий прирост заболеваемости зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 3066 случаев, Московской области — 2893, Самарской области — 1547, Воронежской области — 801, Нижегородской области — 789 случаев заражения.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд.