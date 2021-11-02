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Общество

В России зарегистрирован новый антирекорд суточной смертности от COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировано 1178 смертей от коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. За весь период от COVID-19 умер 240 871 человек.

За сутки в России выявили 39 008 случаев заражения коронавирусом. Три дня до этого показатель превышал отметку в 40 000 случаев. За период пандемии в стране зарегистрировали 8 593 200 случаев заражения. 7 412 631 пациент выздоровел от коронавируса. 

В Москве за сутки выявили 5736 новых случаев заражения. Показатель опустился ниже 6000 впервые с 27 октября. 1568 пациентов были госпитализированы, 767 человек находятся на ИВЛ. 

Также высокий прирост заболеваемости зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 3066 случаев, Московской области — 2893, Самарской области — 1547, Воронежской области — 801, Нижегородской области — 789 случаев заражения. 

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд. 

Ранее по теме: Примеру Новгородской области о продлении нерабочих дней могут последовать другие регионы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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