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Экстренные службы назвали причину запаха гари в Москве

Ведомости

Запах гари появился в Москве и ее области из-за сжигания мусора и порубочных остатков, заявил представитель экстренных служб.

«Поступают обращения с жалобами на дым и запах гари в воздухе в Москве и Подмосковье», — сказал он агентству «РИА Новости». Ситуацию ухудшают и погодные условия, добавил он. Так, в столичном регионе на фоне сжигания мусора отмечаются повышенная влажность и отсутствие ветра. В целом на территории Подмосковья за последние сутки зарегистрировали около 30 термических точек.

Из-за сжигания мусора содержание оксидов углерода в воздухе в Московском регионе превышает норму, добавил собеседник агентства. Предполагается, что усиление ветра улучшит экологическую обстановку в регионе и рассеит вредные примеси в атмосфере.

Сегодня в Москве появился «радиационный» туман. Это связано с резким похолоданием вечером в условиях антициклональной тихой погоды, пояснили эксперты. На фоне погодных условий в столице задержали и отменили около 200 рейсов. 

Ранее по теме: В Гидрометцентре назвали причину тумана в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных