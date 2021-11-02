Экстренные службы назвали причину запаха гари в Москве
Запах гари появился в Москве и ее области из-за сжигания мусора и порубочных остатков, заявил представитель экстренных служб.
«Поступают обращения с жалобами на дым и запах гари в воздухе в Москве и Подмосковье», — сказал он агентству «РИА Новости». Ситуацию ухудшают и погодные условия, добавил он. Так, в столичном регионе на фоне сжигания мусора отмечаются повышенная влажность и отсутствие ветра. В целом на территории Подмосковья за последние сутки зарегистрировали около 30 термических точек.
Из-за сжигания мусора содержание оксидов углерода в воздухе в Московском регионе превышает норму, добавил собеседник агентства. Предполагается, что усиление ветра улучшит экологическую обстановку в регионе и рассеит вредные примеси в атмосфере.
Сегодня в Москве появился «радиационный» туман. Это связано с резким похолоданием вечером в условиях антициклональной тихой погоды, пояснили эксперты. На фоне погодных условий в столице задержали и отменили около 200 рейсов.