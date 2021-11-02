Экстренные службы назвали причину запаха гари в Москве

«Поступают обращения с жалобами на дым и запах гари в воздухе в Москве и Подмосковье», — сказал он агентству «РИА Новости». Ситуацию ухудшают и погодные условия, добавил он. Так, в столичном регионе на фоне сжигания мусора отмечаются повышенная влажность и отсутствие ветра. В целом на территории Подмосковья за последние сутки зарегистрировали около 30 термических точек.