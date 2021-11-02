В Гидрометцентре назвали причину тумана в Москве

«Суть его [явления] в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации (излучения. — РБК). Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается. Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит», — рассказал Вильфанд. Сегодня не было облаков, поэтому почва и приземный слой воздуха резко охладились. В холодном воздухе сконцентрировались молекулы водяного пара, что и называется туманом. По прогнозу Росгидромета, туман в Москве рассеется после 11:00.