В Гидрометцентре назвали причину тумана в Москве
«Суть его [явления] в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации (излучения. — РБК). Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается. Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит», — рассказал Вильфанд. Сегодня не было облаков, поэтому почва и приземный слой воздуха резко охладились. В холодном воздухе сконцентрировались молекулы водяного пара, что и называется туманом. По прогнозу Росгидромета, туман в Москве рассеется после 11:00.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подтвердил причину появления тумана, высказанную Вильфандом. Он отметил, что это естественное явление для Москвы и Подмосковья, которое связано с охлаждением воздуха, резким похолоданием вечером в условиях антициклональной тихой погоды.
По данным сервиса «Яндекс.Расписания», из-за тумана в Москве было задержано и отменено около 200 рейсов. Во «Внуково» задержали 69 рейсов и 5 отменили, в «Домодедово» задержали 60 рейсов и отменили 11, в «Шереметьево» задержали 50 рейсов и отменили 15.