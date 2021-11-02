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Общество

В Гидрометцентре назвали причину тумана в Москве

Ведомости

Туман, который появился 2 ноября в Москве, называется «радиационным», но явление не имеет отношения к радиоактивности, сообщил РБК со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. 

«Суть его [явления] в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации (излучения. — РБК). Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается. Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит», — рассказал Вильфанд. Сегодня не было облаков, поэтому почва и приземный слой воздуха резко охладились. В холодном воздухе сконцентрировались молекулы водяного пара, что и называется туманом. По прогнозу Росгидромета, туман в Москве рассеется после 11:00. 

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подтвердил причину появления тумана, высказанную Вильфандом. Он отметил, что это естественное явление для Москвы и Подмосковья, которое связано с охлаждением воздуха, резким похолоданием вечером в условиях антициклональной тихой погоды. 

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», из-за тумана в Москве было задержано и отменено около 200 рейсов. Во «Внуково» задержали 69 рейсов и 5 отменили, в «Домодедово» задержали 60 рейсов и отменили 11, в «Шереметьево» задержали 50 рейсов и отменили 15. 

Ранее по теме: В аэропортах Москвы из-за тумана задержали более сотни рейсов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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