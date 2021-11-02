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В аэропортах Москвы из-за тумана задержали более сотни рейсов

Ведомости

Более сотни рейсов в сумме задержали 2 ноября из-за тумана в аэропортах Москвы. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», задержки произошли в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». 

По данным на 10:00 мск, во «Внуково» задержаны 60 рейсов и 5 отменены, в «Домодедово» задержаны 60 рейса и отменены 14, в «Шереметьево» 51 рейс задержан, 15 отменены. 

По данным онлайн-табло аэропорта «Жуковский», был задержан рейс Москва — Франкфурт-Хан: самолет должен был вылететь в 01:30, но вместо этого отправился в 03:20. Остальные рейсы планируется отправить по расписанию. 

На сайте Гидрометцентра говорится, что в Москве объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение из-за тумана объявлено до 9:00 2 ноября. ГИБДД Москвы сообщило, что из-за тумана затруднена видимость на дорогах, и рекомендовало отказаться сегодня от поездок на личном транспорте. По оценке ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, туман, окутавший Москву, рассеется к 10-11 часов утра, пишет ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных