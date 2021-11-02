В аэропортах Москвы из-за тумана задержали более сотни рейсов

На сайте Гидрометцентра говорится, что в Москве объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение из-за тумана объявлено до 9:00 2 ноября. ГИБДД Москвы сообщило, что из-за тумана затруднена видимость на дорогах, и рекомендовало отказаться сегодня от поездок на личном транспорте. По оценке ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, туман, окутавший Москву, рассеется к 10-11 часов утра, пишет ТАСС.