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Facebook откажется от системы распознавания лиц

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Facebook больше не будет использовать систему распознавания лиц, сообщается на сайте компании Meta, которой принадлежит соцсеть.

«Мы отключаем систему распознавания лиц на Facebook. Люди, которые зарегистрировались, больше не будут автоматически распознаваться на фотографиях и видео, и мы удалим более миллиарда индивидуальных шаблонов распознавания лиц людей», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что это изменение также повлияет на автоматический альтернативный текст, который создает описания изображений для слепых и слабовидящих людей. После этого изменения в эти описания изображений больше не будут включаться имена людей, узнаваемых на фотографиях.

Ранее основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания сменит название на Meta. Как сообщал CNBC, Facebook объявила о ребрендинге после того, как в ее адрес было выдвинуто множество обвинений, в том числе в том, что компания знала о вреде, который ее сервисы наносят обществу, но годами не принимала должных мер для более тщательной модерации контента и защиты конфиденциальности пользователей.

Ранее по теме: Компания Facebook сменит название на Meta

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных