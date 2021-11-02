Facebook откажется от системы распознавания лиц
Facebook больше не будет использовать систему распознавания лиц, сообщается на сайте компании Meta, которой принадлежит соцсеть.
«Мы отключаем систему распознавания лиц на Facebook. Люди, которые зарегистрировались, больше не будут автоматически распознаваться на фотографиях и видео, и мы удалим более миллиарда индивидуальных шаблонов распознавания лиц людей», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что это изменение также повлияет на автоматический альтернативный текст, который создает описания изображений для слепых и слабовидящих людей. После этого изменения в эти описания изображений больше не будут включаться имена людей, узнаваемых на фотографиях.
Ранее основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания сменит название на Meta. Как сообщал CNBC, Facebook объявила о ребрендинге после того, как в ее адрес было выдвинуто множество обвинений, в том числе в том, что компания знала о вреде, который ее сервисы наносят обществу, но годами не принимала должных мер для более тщательной модерации контента и защиты конфиденциальности пользователей.