Facebook откажется от системы распознавания лиц

Ранее основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания сменит название на Meta. Как сообщал CNBC, Facebook объявила о ребрендинге после того, как в ее адрес было выдвинуто множество обвинений, в том числе в том, что компания знала о вреде, который ее сервисы наносят обществу, но годами не принимала должных мер для более тщательной модерации контента и защиты конфиденциальности пользователей.