Лауреатом Букеровской премии стал писатель из ЮАР
Лауреатом Букеровской премии за 2021 год стал писатель из ЮАР Дэймон Гэлгут за роман «Обещание». Имя обладателя литературной премии объявили 3 ноября.
Роман «Обещание» рассказывает о переживающей кризис семье белых фермеров, которая живет недалеко от Претории. Его автор ранее попадал в шорт-лист номинантов на Букеровскую премию.
Обладатель Букеровской премии получает 50 000 фунтов стерлингов. Писатели, произведения которых вошли в шорт-лист, получают чеки на 2500 фунтов стерлингов, также они могут переиздать роман-номинант в «букеровском» оформлении.
В 2020 г. Букеровскую премию шотландскому писателю Дугласу Стюарту принес его дебютный роман «Shuggie Bain». До этого лауреатами премии стали канадская писательница Маргарет Этвуд и британская Бернардин Эваристо.
Букеровская премия – самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 г. До 2015 г. она вручалась один раз в два года, затем – ежегодно.