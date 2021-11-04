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Лауреатом Букеровской премии стал писатель из ЮАР

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Лауреатом Букеровской премии за 2021 год стал писатель из ЮАР Дэймон Гэлгут за роман «Обещание». Имя обладателя литературной премии объявили 3 ноября.

Роман «Обещание» рассказывает о переживающей кризис семье белых фермеров, которая живет недалеко от Претории. Его автор ранее попадал в шорт-лист номинантов на Букеровскую премию.

Обладатель Букеровской премии получает 50 000 фунтов стерлингов.  Писатели, произведения которых вошли в шорт-лист, получают чеки на 2500 фунтов стерлингов, также они могут переиздать роман-номинант в «букеровском» оформлении.

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В 2020 г. Букеровскую премию шотландскому писателю Дугласу Стюарту принес его дебютный роман «Shuggie Bain». До этого лауреатами премии стали канадская писательница Маргарет Этвуд и британская Бернардин Эваристо.

Букеровская премия – самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 г. До 2015 г. она вручалась один раз в два года, затем – ежегодно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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