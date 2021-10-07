Нобелевку по литературе получил пишущий о беженцах Абдулразак Гурна
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал родившейся на Занзибаре и активно работающий в Великобритании Абдулразак Гурна, сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.
Писатель получил награду за «бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев» и исследование «пропасти между культурами и континентами», отмечается в публикации комитета. За свою карьеру, которую он начал в 21 год, Гурна опубликовал десять романов и несколько рассказов, посвященных беженцам.
Прорывной работой автора Нобелевский комитет назвал роман «Рай», изданный в 1994 г. Ранее книга вошла в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий. Также члены комитета выделили романы писателя «Дезертирство» и «Загробная жизнь».
«В трактовке Абдулразака Гурны основное внимание уделяется идентичности и самооценке беженцев. Персонажи оказываются разорваны между культурами и континентами, между жизнью, которая была, и жизнью, которая начинается. Это проблема, которую невозможно решить», — заявили в комитете.
Сейчас Гурне 73 года. В Великобританию он прибыл в конце 1960-х гг. как беженец. До недавней отставки писатель был профессором английского языка и постколониальной литературы в Университете Кента в Кентербери.
В 2020 г. лауреатом Нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк.