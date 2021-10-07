Нобелевку по литературе получил пишущий о беженцах Абдулразак Гурна

Писатель получил награду за «бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев» и исследование «пропасти между культурами и континентами», отмечается в публикации комитета. За свою карьеру, которую он начал в 21 год, Гурна опубликовал десять романов и несколько рассказов, посвященных беженцам.