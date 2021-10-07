Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Нобелевку по литературе получил пишущий о беженцах Абдулразак Гурна

Ведомости

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал родившейся на Занзибаре и активно работающий в Великобритании Абдулразак Гурна, сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.

Писатель получил награду за «бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев» и исследование «пропасти между культурами и континентами», отмечается в публикации комитета. За свою карьеру, которую он начал в 21 год, Гурна опубликовал десять романов и несколько рассказов, посвященных беженцам.

Прорывной работой автора Нобелевский комитет назвал роман «Рай», изданный в 1994 г. Ранее книга вошла в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий. Также члены комитета выделили романы писателя «Дезертирство» и «Загробная жизнь».

«В трактовке Абдулразака Гурны основное внимание уделяется идентичности и самооценке беженцев. Персонажи оказываются разорваны между культурами и континентами, между жизнью, которая была, и жизнью, которая начинается. Это проблема, которую невозможно решить», — заявили в комитете.

Сейчас Гурне 73 года. В Великобританию он прибыл в конце 1960-х гг. как беженец. До недавней отставки писатель был профессором английского языка и постколониальной литературы в Университете Кента в Кентербери.

В 2020 г. лауреатом Нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Ранее по теме: Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Глюк

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных