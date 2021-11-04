В Москве размер выплаты за плазму с антителами к COVID-19 подняли в два раза

Мэр Москвы уточнил, что столичный центр по отбору плазмы крови на пике может производить в месяц уже около 10 тонн плазмы. Это позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулин и специальные лекарства, которые повышают иммунитет.