В Москве размер выплаты за плазму с антителами к COVID-19 подняли в два раза
Выплаты донорам плазмы крови с антителами к коронавирусу увеличили в два раза до 10 000 руб., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения пункта заготовки плазмы в здании филиала ГКБ № 1 имени Пирогова.
По словам Собянина, новый размер бонуса вводится с 1 ноября.
«Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 000 руб.», — цитирует Собянина «Интерфакс».
Мэр Москвы уточнил, что столичный центр по отбору плазмы крови на пике может производить в месяц уже около 10 тонн плазмы. Это позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулин и специальные лекарства, которые повышают иммунитет.
Плазму могут сдать как переболевшие коронавирусом, так и вакцинированные люди с высоким количеством антител. После введения плазмы количество людей, попадающих в реанимацию, уменьшается вдвое, добавил Собянин.
По данным пресс- службы мэра и правительства Москвы, за 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 000 человек.
В сентябре в Москве начали принимать донорскую плазму прошедших ревакцинацию. Ранее плазму принимали у людей, сделавших прививку только «Спутником V».
Согласно исследованию, проведенному в Москве, введение пациентам с COVID-19 донорской плазмы позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение коронавируса в организме. Плазма вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий уровень антител, чем плазма переболевших.