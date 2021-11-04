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Общество

В Москве размер выплаты за плазму с антителами к COVID-19 подняли в два раза

Ведомости

Выплаты донорам плазмы крови с антителами к коронавирусу увеличили в два раза до 10 000 руб., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения пункта заготовки плазмы в здании филиала ГКБ № 1 имени Пирогова.

По словам Собянина, новый размер бонуса вводится с 1 ноября.

«Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 000 руб.», — цитирует Собянина «Интерфакс».

Мэр Москвы уточнил, что столичный центр по отбору плазмы крови на пике может производить в месяц уже около 10 тонн плазмы. Это позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулин и специальные лекарства, которые повышают иммунитет. 

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Плазму могут сдать как переболевшие коронавирусом, так и вакцинированные люди с высоким количеством антител. После введения плазмы количество людей, попадающих в реанимацию, уменьшается вдвое, добавил Собянин.

По данным пресс- службы мэра и правительства Москвы, за 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 000 человек.

В сентябре в Москве начали принимать донорскую плазму прошедших ревакцинацию. Ранее плазму принимали у людей, сделавших прививку только «Спутником V».

Согласно исследованию, проведенному в Москве, введение пациентам с COVID-19 донорской плазмы позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение коронавируса в организме. Плазма вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий уровень антител, чем плазма переболевших. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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