В Москве начали принимать донорскую плазму прошедших ревакцинацию
Москвичи, сделавшие ревакцинацию препаратом «Спутник лайт», могут сдать донорскую плазму крови для лечения пациентов с COVID-19, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову. Ранее плазму принимали у людей, сделавших прививку только «Спутником V».
«Мы начали применять плазму с антителами к коронавирусу, полученную от доноров после ревакцинации “Спутником Лайт”. Ранее ее заготавливали только от доноров после перенесенного заболевания или вакцинации препаратом “Спутник V”. Стать донором иммунной плазмы возможно в течение шести месяцев после прививки — именно в таком случае можно рассчитывать на необходимый уровень вируснейтрализующих антител», — рассказала Ракова.
Она пояснила, что после ревакцинации «Спутником лайт» уровень антител в крови повышается, поэтому плазма крови таких доноров будет эффективной. Стать донором можно через 30 дней после прививки.
Согласно исследованию, проведенному в Москве, введение пациентам с COVID-19 донорской плазмы позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение коронавируса в организме. Плазма вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий уровень антител, чем плазма переболевших. Переливание плазмы пациентам со средней тяжестью болезни было внесено в клинические рекомендации.
«При своевременном назначении переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на искусственную вентиляцию легких снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19 процентов», — сообщили в оперштабе. Ревакцинация от коронавируса началась в Москве в июле этого года. Повторную прививку рекомендуется делать через полгода после первой вакцинации или перенесенной болезни.