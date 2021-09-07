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В Москве начали принимать донорскую плазму прошедших ревакцинацию

Ведомости

Москвичи, сделавшие ревакцинацию препаратом «Спутник лайт», могут сдать донорскую плазму крови для лечения пациентов с COVID-19, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову. Ранее плазму принимали у людей, сделавших прививку только «Спутником V».

«Мы начали применять плазму с антителами к коронавирусу, полученную от доноров после ревакцинации “Спутником Лайт”. Ранее ее заготавливали только от доноров после перенесенного заболевания или вакцинации препаратом “Спутник V”. Стать донором иммунной плазмы возможно в течение шести месяцев после прививки — именно в таком случае можно рассчитывать на необходимый уровень вируснейтрализующих антител», — рассказала Ракова.

Она пояснила, что после ревакцинации «Спутником лайт» уровень антител в крови повышается, поэтому плазма крови таких доноров будет эффективной. Стать донором можно через 30 дней после прививки.

Согласно исследованию, проведенному в Москве, введение пациентам с COVID-19 донорской плазмы позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение коронавируса в организме. Плазма вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий уровень антител, чем плазма переболевших. Переливание плазмы пациентам со средней тяжестью болезни было внесено в клинические рекомендации.

«При своевременном назначении переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на искусственную вентиляцию легких снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19 процентов», — сообщили в оперштабе. Ревакцинация от коронавируса началась в Москве в июле этого года. Повторную прививку рекомендуется делать через полгода после первой вакцинации или перенесенной болезни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных