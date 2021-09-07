В Москве начали принимать донорскую плазму прошедших ревакцинацию

«При своевременном назначении переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на искусственную вентиляцию легких снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19 процентов», — сообщили в оперштабе. Ревакцинация от коронавируса началась в Москве в июле этого года. Повторную прививку рекомендуется делать через полгода после первой вакцинации или перенесенной болезни.