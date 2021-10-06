Ученые выявили показатель выживаемости пациентов с тяжелой формой COVID-19
Ученые из Испании и Канады выяснили, что на выживаемость пациентов с тяжелым течением коронавируса влияет уровень специфических антител против спайкового белка COVID-19, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования. Такие антитела формируются при вакцинации. Специфические антитела против спайкового белка вируса блокируют его репликацию.
Авторы исследования отобрали результаты анализов 92 взрослых пациентов, которые в марте-апреле прошлого года попали в больницы в Мадриде. Диагноз у всех пациентов подтвердился с помощью ПЦР-теста, а анализ крови у них взяли в первые сутки пребывания в больнице.
Исследователи выяснили, что низкий ответ антител против спайкового белка коронавируса напрямую коррелирует с высоким риском смерти. «Наши результаты подтверждают, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным и такая терапия должна применяться только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител», — заявил один из авторов исследования, доктор медицинских наук из Института биомедицинских исследований в Саламанке Хесус Бермеджо-Мартин.
В начале октября Международная команда исследователей показала, что переливание плазмы крови перенесших коронавирусную инфекцию не помогает в лечении критически больных пациентов с COVID-19. Статья ученых опубликована в Journal of the American Medical Association. Исследование было остановлено после того, как команда с вероятностью в 99% установила, что плазма крови переболевших не приносит пользы критически больным пациентам. Уровень смертности в экспериментальной группе составил 37%, в контрольной — 38%. Причину этого ученым установить не удалось.
В Москве в сентября начали принимать донорскую плазму прошедших ревакцинацию «Спутником V». Согласно исследованию, проведенному в Москве, введение пациентам с COVID-19 донорской плазмы позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение коронавируса в организме. Плазма вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий уровень антител, чем плазма переболевших. Переливание плазмы пациентам со средней тяжестью болезни было внесено в клинические рекомендации.