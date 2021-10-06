Ученые выявили показатель выживаемости пациентов с тяжелой формой COVID-19

В начале октября Международная команда исследователей показала, что переливание плазмы крови перенесших коронавирусную инфекцию не помогает в лечении критически больных пациентов с COVID-19. Статья ученых опубликована в Journal of the American Medical Association. Исследование было остановлено после того, как команда с вероятностью в 99% установила, что плазма крови переболевших не приносит пользы критически больным пациентам. Уровень смертности в экспериментальной группе составил 37%, в контрольной — 38%. Причину этого ученым установить не удалось.