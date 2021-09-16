В Москве начали применять новую терапию для больных COVID-19

«По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител с целью противовирусного лечения. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию», — рассказала Ракова. По ее словам, у пациенток не было зарегистрировано нежелательных явлений, но отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния. Такая терапия сейчас применяется в США, Франции, Германии, Италии и других странах.