В Москве начали применять новую терапию для больных COVID-19
Новые препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител начали применять в больницах Москвы, такие препараты используются во всем мире для лечения пациентов на ранней стадии развития коронавируса, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.
В первую очередь такая терапия рекомендована беременным женщинам с коронавирусом, у которых есть риск тяжелого течения болезни. В больнице №15 им. О.М. Филатова и больнице №52 работают стационары кратковременного пребывания, состояние женщин контролируют акушеры-гинекологи.
«По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител с целью противовирусного лечения. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию», — рассказала Ракова. По ее словам, у пациенток не было зарегистрировано нежелательных явлений, но отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния. Такая терапия сейчас применяется в США, Франции, Германии, Италии и других странах.
По данным врачей, беременные женщины более подвержены респираторным заболеваниям из-за физиологических изменений в иммунной и сердечно-легочной системах, поэтому они входят в группу риска по тяжелому течению коронавируса.
В мае этого года медицинский регулятор США разрешил экстренное применение рекомбинантных моноклональных антител для лечения коронавируса у взрослых и подростков. Регулятор ЕС также выдал положительное научное заключение. Минздрав России выдал разрешение на временное обращение и ввоз в страну таких препаратов.