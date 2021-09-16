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В Москве начали применять новую терапию для больных COVID-19

Ведомости

Новые препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител начали применять в больницах Москвы, такие препараты используются во всем мире для лечения пациентов на ранней стадии развития коронавируса, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.

В первую очередь такая терапия рекомендована беременным женщинам с коронавирусом, у которых есть риск тяжелого течения болезни. В больнице №15 им. О.М. Филатова и больнице №52 работают стационары кратковременного пребывания, состояние женщин контролируют акушеры-гинекологи.

«По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител с целью противовирусного лечения. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию», — рассказала Ракова. По ее словам, у пациенток не было зарегистрировано нежелательных явлений, но отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния. Такая терапия сейчас применяется в США, Франции, Германии, Италии и других странах.

По данным врачей, беременные женщины более подвержены респираторным заболеваниям из-за физиологических изменений в иммунной и сердечно-легочной системах, поэтому они входят в группу риска по тяжелому течению коронавируса.

В мае этого года медицинский регулятор США разрешил экстренное применение рекомбинантных моноклональных антител для лечения коронавируса у взрослых и подростков. Регулятор ЕС также выдал положительное научное заключение. Минздрав России выдал разрешение на временное обращение и ввоз в страну таких препаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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