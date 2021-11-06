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Общество

В РПЦ призвали ввести штрафы за отсутствие QR-кодов

Ведомости

Россия рано или поздно придет к карантинным мерам против пандемии коронавируса с QR-кодами и штрафами за их отсутствие, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

По мнению митрополита, чем скорее в стране заработает такая система, тем лучше. 

«Потому что каждый день мы теряем тысячу человек — это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк. При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе», — сказал митрополит в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее по теме: Как представители традиционных конфессий в России призывают граждан к вакцинации

Ранее глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион посоветовал россиянам как можно скорее привиться от коронавируса. Он добавил, что возможные побочные эффекты от получения вакцины не идут ни в какое сравнение с теми мучениями, которые претерпевает заболевший человек.

Патриарх Кирилл называл пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества.

«Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от самого Господа с тем, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились ...думать о главном — о спасении души», — говорил патриарх. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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