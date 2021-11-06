В РПЦ призвали ввести штрафы за отсутствие QR-кодов

«Потому что каждый день мы теряем тысячу человек — это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк. При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе», — сказал митрополит в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).