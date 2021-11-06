В РПЦ призвали ввести штрафы за отсутствие QR-кодов
Россия рано или поздно придет к карантинным мерам против пандемии коронавируса с QR-кодами и штрафами за их отсутствие, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
По мнению митрополита, чем скорее в стране заработает такая система, тем лучше.
«Потому что каждый день мы теряем тысячу человек — это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк. При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе», — сказал митрополит в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).
Ранее глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион посоветовал россиянам как можно скорее привиться от коронавируса. Он добавил, что возможные побочные эффекты от получения вакцины не идут ни в какое сравнение с теми мучениями, которые претерпевает заболевший человек.
Патриарх Кирилл называл пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества.
«Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от самого Господа с тем, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились ...думать о главном — о спасении души», — говорил патриарх.