Глава «Уральских авиалиний» назвал севший в кукурузном поле лайнер никому не нужным

В ноябре 2019 г. президент Владимир Путин наградил звездами Героев России пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет. Награды получили командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Ранее Юсупов говорил, что не считает себя героем, а решение сажать самолет в поле возникло после того, как у самолета стал отказывать второй двигатель.