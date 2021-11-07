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Глава «Уральских авиалиний» назвал севший в кукурузном поле лайнер никому не нужным

Ведомости

Самолет A321, два года назад экстренно севший на кукурузное поле в результате отказа двигателя, ожидает утилизации после подписания документов о расследования аварии. Об этом в интервью РБК рассказал основной совладелец и генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

По его словам, сейчас самолет находится на специализированной площадке в аэропорту «Жуковский». 

«Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать <...>, когда будет окончательно подписан отчет о расследовании [аварии] и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию», — заявил Скуратов.

Ранее по теме: «Альфастрахование» заплатит за посадку самолета на кукурузное поле $46,1 млн

Межгосударственный авиационный комитет уже подготовил отчет по результатам расследования аварии и сейчас обсуждает его с Росавиацей. 

15 августа 2019 г. пассажирский Airbus А321 «Уральских авиалиний», вылетевший из подмосковного «Жуковского» в Симферополь, совершил аварийную посадку после столкновения со стаей птиц. Чайки попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Пострадали, согласно данным МЧС, 75 человек, только один был госпитализирован.

В ноябре 2019 г. президент Владимир Путин наградил звездами Героев России пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет. Награды получили командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Ранее Юсупов говорил, что не считает себя героем, а решение сажать самолет в поле возникло после того, как у самолета стал отказывать второй двигатель. 

Самолет не подлежал восстановлению, он был разрезан и убран с поля. Выплата по каско составит $46,1 млн, рассказывал ранее заместитель гендиректора «Альфастрахования» Илья Кабачник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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