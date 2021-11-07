Глава «Уральских авиалиний» назвал севший в кукурузном поле лайнер никому не нужным
По его словам, сейчас самолет находится на специализированной площадке в аэропорту «Жуковский».
«Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать <...>, когда будет окончательно подписан отчет о расследовании [аварии] и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию», — заявил Скуратов.
Межгосударственный авиационный комитет уже подготовил отчет по результатам расследования аварии и сейчас обсуждает его с Росавиацей.
15 августа 2019 г. пассажирский Airbus А321 «Уральских авиалиний», вылетевший из подмосковного «Жуковского» в Симферополь, совершил аварийную посадку после столкновения со стаей птиц. Чайки попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники.
На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Пострадали, согласно данным МЧС, 75 человек, только один был госпитализирован.
В ноябре 2019 г. президент Владимир Путин наградил звездами Героев России пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет. Награды получили командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Ранее Юсупов говорил, что не считает себя героем, а решение сажать самолет в поле возникло после того, как у самолета стал отказывать второй двигатель.
Самолет не подлежал восстановлению, он был разрезан и убран с поля. Выплата по каско составит $46,1 млн, рассказывал ранее заместитель гендиректора «Альфастрахования» Илья Кабачник.