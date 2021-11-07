Вирусолог Чумаков поддержал идею принудительной вакцинации от коронавируса
Сын основателя Центра Чумакова выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса в России. Об этом вирусолог Петр Чумаков заявил в эфире «Радио России».
По его словам, такая идея непопулярна, но те, кто сейчас сопротивляется, потом будут благодарны. В стране до сих пор наблюдаются низкие темпы вакцинации, и «про это надо кричать», заявил Чумаков. В стране распространен дельта-штамм SARS-CoV-2, поэтому прививку должны поставить не менее 80% россиян.
Вирусолог считает абсурдными доводы антипрививочников, ситуацию усугубляет то, что среди них есть представители медицинского сообщества.
Член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков — сын вирусолога Михаила Чумакова, внедрившего живую вакцину от полиомиелита. Он был первым директором Института полиомиелита, который сейчас носит название Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.
Центр им. Чумакова является разработчиком вакцины от коронавируса «КовиВак». Центр находится в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для одобрения препарата, сообщил ранее директор по развитию центра Константин Чернов.