Вирусолог Чумаков поддержал идею принудительной вакцинации от коронавируса

По его словам, такая идея непопулярна, но те, кто сейчас сопротивляется, потом будут благодарны. В стране до сих пор наблюдаются низкие темпы вакцинации, и «про это надо кричать», заявил Чумаков. В стране распространен дельта-штамм SARS-CoV-2, поэтому прививку должны поставить не менее 80% россиян.