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Вирусолог Чумаков поддержал идею принудительной вакцинации от коронавируса

Ведомости

Сын основателя Центра Чумакова выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса в России. Об этом вирусолог Петр Чумаков заявил в эфире «Радио России».

По его словам, такая идея непопулярна, но те, кто сейчас сопротивляется, потом будут благодарны. В стране до сих пор наблюдаются низкие темпы вакцинации, и «про это надо кричать», заявил Чумаков. В стране распространен дельта-штамм SARS-CoV-2, поэтому прививку должны поставить не менее 80% россиян.

«А если дальше так будет продолжаться — будет еще следующий [штамм], «эпсилон», например, какой-нибудь, то возможно, что надо и 90% будет, понимаете, поголовно», — заявил он (цитата по РБК).

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Вирусолог считает абсурдными доводы антипрививочников, ситуацию усугубляет то, что среди них есть представители медицинского сообщества. 

Член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков — сын вирусолога Михаила Чумакова, внедрившего живую вакцину от полиомиелита. Он был первым директором Института полиомиелита, который сейчас носит название Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Центр им. Чумакова является разработчиком вакцины от коронавируса «КовиВак». Центр находится в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для одобрения препарата, сообщил ранее директор по развитию центра Константин Чернов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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