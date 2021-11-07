В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный тест на COVID-19 у заболевших
Болеющие коронавирусом люди иногда могут сдать отрицательный тест на наличие инфекции, это обусловлено тем, что точность тестирования снижается через несколько дней после заражения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«После четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», — сказала профессор.
При этом у коронавируса нет симптомов, которые были бы характерны только для него, поэтому поставить диагноз без тестирования невозможно, пояснила она. Если же больной заподозрил у себя коронавирус, то ему лучше протестироваться, потому что такие симптомы, как кашель, насморк или повышение температуры, также характеры для гриппа и ОРВИ.
Ранее сегодня оперштаб сообщил, что за последние сутки в России выявлено 39 165 случаев коронавируса, что почти на 2000 меньше, чем сутками ранее. Скончались 1179 человек. За все время пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса, зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.