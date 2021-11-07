В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный тест на COVID-19 у заболевших

При этом у коронавируса нет симптомов, которые были бы характерны только для него, поэтому поставить диагноз без тестирования невозможно, пояснила она. Если же больной заподозрил у себя коронавирус, то ему лучше протестироваться, потому что такие симптомы, как кашель, насморк или повышение температуры, также характеры для гриппа и ОРВИ.