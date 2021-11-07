В России заболеваемость COVID-19 опустилась ниже 40 000 случаев в сутки
В России выявлено 39 165 случаев коронавируса, что почти на 2000 меньше, чем сутками ранее. Скончались 1179 человек, сообщил оперштаб.
6 ноября оперштаб сообщал о 41 335 заболевших коронавирусом, умерли 1188 человек.
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве (+4975), Московской области (+3297), Санкт-Петербурге (+2551), Самарской (+1695) и Воронежской (+796) областях.
В Москве за сутки госпитализированы 1485 человек, скончались 96 пациентов, на ИВЛ находятся 743 человека. Полностью в столице выздоровели еще 5238 пациентов.
Полностью в стране выздоровели 26 806 человек. За все время пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса, зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.
Многие регионы решили после 7 ноября не продлевать режим нерабочих дней, который стартовал в России 30 октября. При это власти объявляют о сохранении ограничительных мер и введений новых — в их числе система QR-кодов в транспорте, о которой предупредили власти Камчатки и Татарстана.