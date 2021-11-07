В России заболеваемость COVID-19 опустилась ниже 40 000 случаев в сутки

Многие регионы решили после 7 ноября не продлевать режим нерабочих дней, который стартовал в России 30 октября. При это власти объявляют о сохранении ограничительных мер и введений новых — в их числе система QR-кодов в транспорте, о которой предупредили власти Камчатки и Татарстана.