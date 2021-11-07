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Общество

В России заболеваемость COVID-19 опустилась ниже 40 000 случаев в сутки

Ведомости

В России выявлено 39 165 случаев коронавируса, что почти на 2000 меньше, чем сутками ранее. Скончались 1179 человек, сообщил оперштаб.

6 ноября оперштаб сообщал о 41 335 заболевших коронавирусом, умерли 1188 человек. 

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве (+4975), Московской области (+3297), Санкт-Петербурге (+2551), Самарской (+1695) и Воронежской (+796) областях.

В Москве за сутки госпитализированы 1485 человек, скончались 96 пациентов, на ИВЛ находятся 743 человека. Полностью в столице выздоровели еще 5238 пациентов.

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Полностью в стране выздоровели 26 806 человек. За все время пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса, зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.

Многие регионы решили после 7 ноября не продлевать режим нерабочих дней, который стартовал в России 30 октября. При это власти объявляют о сохранении ограничительных мер и введений новых — в их числе система QR-кодов в транспорте, о которой предупредили власти Камчатки и Татарстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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