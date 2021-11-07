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Общество

Власти Камчатки запретили перелеты и поездки в автобусах без QR-кодов

Ведомости

На Камчатке вводятся новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. С 23 ноября власти запретили осуществлять пассажирские перевозки воздушным транспортом и автобусами без предъявления QR-кода о вакцинации.

О новых мерах говорится на сайте правительства Камчатского края. Кроме документа о прививке от COVID-19 пассажиры могут предоставить QR-код или сертификат переболевшего, а также справку о противопоказаниях к вакцинации.

Кроме того, оперативный штаб решил продлить действие системы QR-кодов для предприятий общепита и учреждений культуры. С 7 ноября заселение в гостиницы будет возможно также при наличии QR-кода о вакцинации, справке о медотводе или перенесенной инфекции.

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С 28 ноября люди с противопоказаниями должны будут предоставить ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа до заселения. С 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.

Система QR-кодов в регионе будет действовать до конца ноября.

Ранее руководитель регионального Роспотребнадзора Яна Господарик рассказала, что о снятии ограничительных мер можно будет говорить, когда не менее 80% населения края сделают прививки против COVID-19.

Введение системы QR-кодов в транспорте создаст проблемы и не поможет остановить распространение коронавируса, заявил ранее глава ассоциации Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Письмо об этом он направил вице-премьеру, председателю оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяне Голиковой. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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