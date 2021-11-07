Власти Камчатки запретили перелеты и поездки в автобусах без QR-кодов
На Камчатке вводятся новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. С 23 ноября власти запретили осуществлять пассажирские перевозки воздушным транспортом и автобусами без предъявления QR-кода о вакцинации.
О новых мерах говорится на сайте правительства Камчатского края. Кроме документа о прививке от COVID-19 пассажиры могут предоставить QR-код или сертификат переболевшего, а также справку о противопоказаниях к вакцинации.
Кроме того, оперативный штаб решил продлить действие системы QR-кодов для предприятий общепита и учреждений культуры. С 7 ноября заселение в гостиницы будет возможно также при наличии QR-кода о вакцинации, справке о медотводе или перенесенной инфекции.
С 28 ноября люди с противопоказаниями должны будут предоставить ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа до заселения. С 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.
Система QR-кодов в регионе будет действовать до конца ноября.
Ранее руководитель регионального Роспотребнадзора Яна Господарик рассказала, что о снятии ограничительных мер можно будет говорить, когда не менее 80% населения края сделают прививки против COVID-19.
Введение системы QR-кодов в транспорте создаст проблемы и не поможет остановить распространение коронавируса, заявил ранее глава ассоциации Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Письмо об этом он направил вице-премьеру, председателю оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяне Голиковой.