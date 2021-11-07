Власти Камчатки запретили перелеты и поездки в автобусах без QR-кодов

Кроме того, оперативный штаб решил продлить действие системы QR-кодов для предприятий общепита и учреждений культуры. С 7 ноября заселение в гостиницы будет возможно также при наличии QR-кода о вакцинации, справке о медотводе или перенесенной инфекции.