Объединение пассажиров обратилось к Голиковой из-за QR-кодов в транспорте
Введение системы QR-кодов в транспорте создаст проблемы и не поможет остановить распространение коронавируса, считает глава ассоциации Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Письмо об этом он направил вице-премьеру, председателю оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяне Голиковой. Документ есть в распоряжении РБК.
В объединении называют количество времени, которого потребует проверка QR-кода на одного пассажира, - это дополнительные 20–30 секунд. В пиковые часы такая ситуация может привести к блокировке работы общественного транспорта, удлинит маршрут и увеличит расходы тысяч перевозчиков по всей стране, что поставит их на грань банкротства.
«Это обстоятельство будет способствовать транспортному коллапсу российских городов и снижению транспортной доступности пассажиров», — говорится в письме.
В качестве фактора риска пассажиры называют нехватку вакцин некоторых регионах. Запуск QR-кодов на транспорте только способствует распространению фиктивных справок о вакцинации, говорится в письме.
Авторы письма вместо QR-кодов предлагают изменить график работы крупнейших предприятий городов. Люди будут ездить на работу в разное время, а значит транспорт будет загружен меньше.
Илья Зотов ранее также комментировал запуск системы QR-кодов в Татарстане, назвав это решение абсурдом.
«Принять решение и запустить процесс, но при этом не объяснить непосредственным участникам, как все же это сделать грамотно. Перевозчики в Татарстане не знают, как проверять QR-коды у пассажиров, и ждут от республиканского правительства нужных решений. Перевозчики отмечают, что введение QR-кодов в автобусах Казани не обсуждалось ни с ними, ни с ассоциацией, то есть никаких совместных алгоритмов действий разработано не было», — отмечал он.