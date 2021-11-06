Объединение пассажиров обратилось к Голиковой из-за QR-кодов в транспорте

«Принять решение и запустить процесс, но при этом не объяснить непосредственным участникам, как все же это сделать грамотно. Перевозчики в Татарстане не знают, как проверять QR-коды у пассажиров, и ждут от республиканского правительства нужных решений. Перевозчики отмечают, что введение QR-кодов в автобусах Казани не обсуждалось ни с ними, ни с ассоциацией, то есть никаких совместных алгоритмов действий разработано не было», — отмечал он.