Газета
Общество

Объединение пассажиров обратилось к Голиковой из-за QR-кодов в транспорте

Ведомости

Введение системы QR-кодов в транспорте создаст проблемы и не поможет остановить распространение коронавируса, считает глава ассоциации Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Письмо об этом он направил вице-премьеру, председателю оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяне Голиковой. Документ есть в распоряжении РБК.

В объединении называют количество времени, которого потребует проверка QR-кода на одного пассажира, - это дополнительные 20–30 секунд. В пиковые часы такая ситуация может привести к блокировке работы общественного транспорта, удлинит маршрут и увеличит расходы тысяч перевозчиков по всей стране, что поставит их на грань банкротства.

«Это обстоятельство будет способствовать транспортному коллапсу российских городов и снижению транспортной доступности пассажиров», — говорится в письме.

Ранее по теме: В Татарстане введут QR-коды для поездок в общественном транспорте

В качестве фактора риска пассажиры называют нехватку вакцин некоторых регионах. Запуск QR-кодов на транспорте только способствует распространению фиктивных справок о вакцинации, говорится в письме.

Авторы письма вместо QR-кодов предлагают изменить график работы крупнейших предприятий городов. Люди будут ездить на работу в разное время, а значит транспорт будет загружен меньше. 

Илья Зотов ранее также комментировал запуск системы QR-кодов в Татарстане, назвав это решение абсурдом.

«Принять решение и запустить процесс, но при этом не объяснить непосредственным участникам, как все же это сделать грамотно. Перевозчики в Татарстане не знают, как проверять QR-коды у пассажиров, и ждут от республиканского правительства нужных решений. Перевозчики отмечают, что введение QR-кодов в автобусах Казани не обсуждалось ни с ними, ни с ассоциацией, то есть никаких совместных алгоритмов действий разработано не было», — отмечал он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных