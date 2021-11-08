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Скончался бывший министр путей сообщения Вадим Морозов

Ведомости

Бывший министр путей сообщения России, бывший первый вице-президент ОАО «РЖД» Вадим Морозов скончался 7 ноября на 68-м году жизни, сообщила корпоративная газета РЖД.

«Правление открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Центральный комитет Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, Центральный совет ветеранов железнодорожного транспорта с глубоким прискорбием извещают, что 7 ноября 2021 года на 68-ом году жизни скончался бывший первый вице-президент ОАО «РЖД» (2005-2015 гг.), Министр путей сообщения Российской Федерации (2003-2004 гг.), доктор технических наук ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ МОРОЗОВ», — говорится в сообщении.

В 1977 г. Морозов окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Он занимал должности от дежурного по автоматизированной горке станции Ленинград-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги до министра путей сообщения и первого вице-президента РЖД. Морозов получил орден Почета, медаль «За развитие железных дорог», две благодарности президента РФ, медаль Минтранса и два знака «Почетный железнодорожник». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных