Скончался бывший министр путей сообщения Вадим Морозов
«Правление открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Центральный комитет Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, Центральный совет ветеранов железнодорожного транспорта с глубоким прискорбием извещают, что 7 ноября 2021 года на 68-ом году жизни скончался бывший первый вице-президент ОАО «РЖД» (2005-2015 гг.), Министр путей сообщения Российской Федерации (2003-2004 гг.), доктор технических наук ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ МОРОЗОВ», — говорится в сообщении.
В 1977 г. Морозов окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Он занимал должности от дежурного по автоматизированной горке станции Ленинград-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги до министра путей сообщения и первого вице-президента РЖД. Морозов получил орден Почета, медаль «За развитие железных дорог», две благодарности президента РФ, медаль Минтранса и два знака «Почетный железнодорожник».