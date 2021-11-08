Скончался бывший министр путей сообщения Вадим Морозов

В 1977 г. Морозов окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Он занимал должности от дежурного по автоматизированной горке станции Ленинград-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги до министра путей сообщения и первого вице-президента РЖД. Морозов получил орден Почета, медаль «За развитие железных дорог», две благодарности президента РФ, медаль Минтранса и два знака «Почетный железнодорожник».