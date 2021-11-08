Украинская команда NAVI выиграла чемпионат мира по CS:GO
Украинская команда Natus Vincere (NAVI) одержала победу в чемпионате PGL Major Stockholm 2021 — major-турнире по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Об этом сообщается на сайте игроков.
В финале NAVI опередила европейцев G2 Esports со счетом 2:0. Таким образом, эта победа стала первой в истории украинской команды и принесла им приз в $1 млн.
В целом участники, занявшие с 1 по 16 места, разделили призовой фонд в $2 млн. G2 Esports получили $300 000. Оказавшимся на третьей позиции Heroic из Дании и Gambit Esports из России вручили по $140 000.
PGL Major Stockholm 2021 проходил с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме. Чемпионат состоялся впервые за два года.