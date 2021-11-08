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Украинская команда NAVI выиграла чемпионат мира по CS:GO

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Украинская команда Natus Vincere (NAVI) одержала победу в чемпионате PGL Major Stockholm 2021 — major-турнире по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Об этом сообщается на сайте игроков.

В финале NAVI опередила европейцев G2 Esports со счетом 2:0. Таким образом, эта победа стала первой в истории украинской команды и принесла им приз в $1 млн.

В целом участники, занявшие с 1 по 16 места, разделили призовой фонд в $2 млн. G2 Esports получили $300 000. Оказавшимся на третьей позиции Heroic из Дании и Gambit Esports из России вручили по $140 000.

PGL Major Stockholm 2021 проходил с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме. Чемпионат состоялся впервые за два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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