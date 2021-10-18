Путин поздравил российских киберспортсменов с победой на ЧМ по Dota-2
Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду клуба Team Spirit с победой на The International-2021 — чемпионате мира по Dota-2. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — заявил Путин.
Он отметил, что эта победа Team Spirit стала первой в истории. Президент пожелал киберспортсменам успехов и всего наилучшего.
The International проходит ежегодно с 2011 г., однако в прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. В этом году его провели в Бухаресте без зрителей. За победу в чемпионате Team Spirit получила $18,2 млн.