Песков ответил на сообщения о субсидиях на получение жилья для чиновников

«Здесь неверна сама постановка вопроса. Во-первых, чиновники не обладают серьезными финансовыми средствами. Есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники не могут пользоваться такими программами поддержки. А пользуются как раз те чиновники, которые не обладают финансовыми средствами, не имеют возможностей иных завести жилье и т. д.», — пояснил Песков. Он уточнил, что успел ознакомиться с материалом издания, поэтому не знает о примерах, которые в нем приводятся.