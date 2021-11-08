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Песков ответил на сообщения о субсидиях на получение жилья для чиновников

Ведомости

Единовременные выплаты на покупку жилья могут получить только те чиновники, у которых нет средств самостоятельно его купить, богатые госслужащие не могут получить такую выплату, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментирую публикацию «Важных историй» (признаны СМИ-иноагентом). 

«Здесь неверна сама постановка вопроса. Во-первых, чиновники не обладают серьезными финансовыми средствами. Есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники не могут пользоваться такими программами поддержки. А пользуются как раз те чиновники, которые не обладают финансовыми средствами, не имеют возможностей иных завести жилье и т. д.», — пояснил Песков. Он уточнил, что успел ознакомиться с материалом издания, поэтому не знает о примерах, которые в нем приводятся. 

Ранее признанные СМИ-иноагентом «Важные истории» сообщили, что с 2012 г. около 650 российских чиновников получили субсидии на покупку жилья как «нуждающиеся», при этом у них была другая недвижимость. Среди таких чиновников 21 сотрудник Минэкономразвития, 16 чиновников из Минтранса и 13 — из Минпросвещения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных