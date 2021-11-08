Песков ответил на сообщения о субсидиях на получение жилья для чиновников
Единовременные выплаты на покупку жилья могут получить только те чиновники, у которых нет средств самостоятельно его купить, богатые госслужащие не могут получить такую выплату, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментирую публикацию «Важных историй» (признаны СМИ-иноагентом).
«Здесь неверна сама постановка вопроса. Во-первых, чиновники не обладают серьезными финансовыми средствами. Есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники не могут пользоваться такими программами поддержки. А пользуются как раз те чиновники, которые не обладают финансовыми средствами, не имеют возможностей иных завести жилье и т. д.», — пояснил Песков. Он уточнил, что успел ознакомиться с материалом издания, поэтому не знает о примерах, которые в нем приводятся.
Ранее признанные СМИ-иноагентом «Важные истории» сообщили, что с 2012 г. около 650 российских чиновников получили субсидии на покупку жилья как «нуждающиеся», при этом у них была другая недвижимость. Среди таких чиновников 21 сотрудник Минэкономразвития, 16 чиновников из Минтранса и 13 — из Минпросвещения.