В России завершаются исследования препаратов для помощи пациентам с COVID-19
В России завершаются исследования ряда препаратов для помощи пациентам с коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимира Чуланова.
«Сейчас вот заканчиваются клинические исследования еще нескольких препаратов противовирусных, которые в ближайшее время, вероятнее всего, также станут доступны для нашей практической медицины, чтобы оказывать помощь пациентам с COVID-19», — сказал Чуланов журналистам.
В сентябре председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил в интервью «РИА Новости», что вряд ли будет разработано одно лекарство, которое будет полностью вылечивать от коронавируса, скорее всего, лечить пациентов будут набором препаратов. Цикл разработки такого типа лекарств достаточно долгий с учетом изменения коронавируса, поэтому «ждать чудес» не стоит.
При этом 1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что новые препараты для лечения от COVID-19 в ближайшие время начнут применяться.