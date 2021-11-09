В России завершаются исследования препаратов для помощи пациентам с COVID-19

«Сейчас вот заканчиваются клинические исследования еще нескольких препаратов противовирусных, которые в ближайшее время, вероятнее всего, также станут доступны для нашей практической медицины, чтобы оказывать помощь пациентам с COVID-19», — сказал Чуланов журналистам.