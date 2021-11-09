Мурашко заявил об эффекте от введения нерабочих дней

Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Такое решение приняли в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях. В общей сложности власти этих регионов продлили нерабочие дни на неделю.