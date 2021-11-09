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Общество

Мурашко заявил об эффекте от введения нерабочих дней

Ведомости

Режим нерабочих дней помог переломить ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом, на прошлой неделе прирост случаев заражения снизился впервые за два месяца, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«Эти меры позволили переломить ситуацию, и очень правильно, что ряд регионов — вы назвали пять регионов, которые приняли решение о продлении нерабочих дней», — сказал Мурашко. Он отметил, что введение QR-кодов для получения услуг во многих регионах показало высокую эффективность. 

Министр рассказал, что в нерабочие дни была усилена работа пунктов вакцинации от коронавируса. Первым компонентом вакцины сейчас привиты 62 млн россиян. Самые высокие темпы вакцинации зарегистрированы в Калмыкии, Тюменской области, Пензенской области, Липецкой области, Чукотском АО, Кировской области, Ханты-Мансийском АО и Приморском крае. Мурашко напомнил, что сейчас можно одновременно прививаться вакцинами от коронавируса «Спутник V» или «Спутник лайт» и вакциной от гриппа.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Такое решение приняли в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях. В общей сложности власти этих регионов продлили нерабочие дни на неделю. 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается по итогам нерабочих дней. В Кремле убеждены, что выводы об эффекте объявленных нерабочих дней делать пока рано.

Ранее по теме: Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве по итогам нерабочих дней

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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