МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19

С 8 ноября в России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19. В документе указываются паспортные данные пациента, СНИЛС, номер полиса ОМС и сведения о том, когда, где и каким препаратом привился его предъявитель. Кроме того, он содержит информацию о ревакцинации и медицинских противопоказаниях к вакцинации (если такие есть), а также данные о перенесенном заболевании. На первой странице в верхнем углу размещен QR-код.