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Общество

МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Ведомости

У россиян с 16 ноября появится возможность получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в многофункциональных центрах государственных услуг (МФЦ). Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 9 ноября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Услуга будет доступна в том числе тем, кто не зарегистрирован на портале госуслуг. Ранее сертификат был доступен только в электронной форме, его можно было распечатать, предварительно скачав на портале, но для этого нужно было иметь на нем учетную запись.

Премьер поручил Минцифры до конца недели предусмотреть технические возможности, чтобы граждане могли получить бумажную версию сертификата «без сбоев, быстро и удобно». Минздрав, в свою очередь, должен проработать порядок предоставления сертификатов с заинтересованными ведомствами и утвердить его.

С 8 ноября в России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19. В документе указываются паспортные данные пациента, СНИЛС, номер полиса ОМС и сведения о том, когда, где и каким препаратом привился его предъявитель. Кроме того, он содержит информацию о ревакцинации и медицинских противопоказаниях к вакцинации (если такие есть), а также данные о перенесенном заболевании. На первой странице в верхнем углу размещен QR-код.

Ранее по теме: В России начал действовать новый сертификат о вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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