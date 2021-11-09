В Свердловской области могут ужесточить ограничения по коронавирусу
Власти Свердловской области могут расширить список учреждений, куда можно проходить только по QR-коду, сообщил вице-губернатор региона Павел Креков.
«Да, возможно. Мы планируем работу, в том числе экспертную, до 1 декабря, и мы разные варианты рассматриваем. У нас основная задача – максимальная степень санитарной безопасности и стимулирование процесса вакцинации. Поэтому здесь возможны какие-то дополнительные решения, и вполне вероятно, что они появятся», — ответил Креков на вопрос, будет ли расширен или сокращен такой список (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в регионе не планируется вводить QR-коды для проезда на общественном транспорте. Власти смогут отменить систему QR-кодов при кратном снижении заболеваемости коронавирусом, добавил Креков.
С 30 октября в Свердловской области были введены QR-коды для посещения культурных и спортивных заведений, общепита, торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев.
В России из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Такое решение приняли в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях. В общей сложности власти этих регионов продлили нерабочие дни на неделю.