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Общество

В Свердловской области могут ужесточить ограничения по коронавирусу

Ведомости

Власти Свердловской области могут расширить список учреждений, куда можно проходить только по QR-коду, сообщил вице-губернатор региона Павел Креков.

«Да, возможно. Мы планируем работу, в том числе экспертную, до 1 декабря, и мы разные варианты рассматриваем. У нас основная задача – максимальная степень санитарной безопасности и стимулирование процесса вакцинации. Поэтому здесь возможны какие-то дополнительные решения, и вполне вероятно, что они появятся», — ответил Креков на вопрос, будет ли расширен или сокращен такой список (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в регионе не планируется вводить QR-коды для проезда на общественном транспорте. Власти смогут отменить систему QR-кодов при кратном снижении заболеваемости коронавирусом, добавил Креков. 

С 30 октября в Свердловской области были введены QR-коды для посещения культурных и спортивных заведений, общепита, торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев.

В России из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Такое решение приняли в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях. В общей сложности власти этих регионов продлили нерабочие дни на неделю. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных