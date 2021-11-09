В Свердловской области могут ужесточить ограничения по коронавирусу

«Да, возможно. Мы планируем работу, в том числе экспертную, до 1 декабря, и мы разные варианты рассматриваем. У нас основная задача – максимальная степень санитарной безопасности и стимулирование процесса вакцинации. Поэтому здесь возможны какие-то дополнительные решения, и вполне вероятно, что они появятся», — ответил Креков на вопрос, будет ли расширен или сокращен такой список (цитата по «РИА Новости»).