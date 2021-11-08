Беглов заявил об усилении контроля за соблюдением мер против COVID-19 в Петербурге
В Санкт-Петербурге усилят контроль за соблюдением ограничений из-за коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Александра Беглова.
«С учетом всех обстоятельств правительство Петербурга приняло решение не продлевать период нерабочих дней после 7 ноября. Борьба с эпидемией в Петербурге будет продолжена без остановки деятельности предприятий общественного питания, индустрии развлечений и непродовольственных магазинов. Вместе с тем напомню, что с 8 ноября для них установлен режим работы строго до 23 часов. Город усилит контроль за соблюдением этого и других действующих ограничений, вплоть до отзыва разрешений на работу. Исключений не будет ни для кого», — сказал Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».
По его словам, в данный момент посещение городских учреждений культуры осуществляется только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию против коронавируса или факт заболевания вирусом менее полугода назад. Как напомнил Беглов, аналогичная мера действует в отношении гостиниц, пансионатов, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, конгрессно-выставочных и спортивных мероприятий с числом участников более 40.
Помимо этого для посещения фитнес-клубов, бассейнов, развлекательных заведений и церемоний бракосочетания с 15 ноября также понадобится QR-код.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 8 ноября, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 2597 случаев коронавируса, умерли 85 человек. За все время пандемии в городе зафиксировали 733 059 случаев коронавируса, умерли 24 552 человека.