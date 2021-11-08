Беглов заявил об усилении контроля за соблюдением мер против COVID-19 в Петербурге

«С учетом всех обстоятельств правительство Петербурга приняло решение не продлевать период нерабочих дней после 7 ноября. Борьба с эпидемией в Петербурге будет продолжена без остановки деятельности предприятий общественного питания, индустрии развлечений и непродовольственных магазинов. Вместе с тем напомню, что с 8 ноября для них установлен режим работы строго до 23 часов. Город усилит контроль за соблюдением этого и других действующих ограничений, вплоть до отзыва разрешений на работу. Исключений не будет ни для кого», — сказал Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».