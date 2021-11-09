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Минобрнауки разрешило вузам вводить QR-коды для посещения корпусов

Ведомости

Минобрнауки дало право вузам самостоятельно принимать решения по введению QR-кодов для посещения корпусов учебных заведений, заявили в пресс-службе министерства.

«В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений», — цитирует ТАСС министерство.

Кроме того, позиция Минобрнауки России по организации работы вузов с учетом эпидемической обстановки изложена в приказе от 2 ноября, согласно которому с 8 ноября вузы и научные организации имеют право продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в дистанционном формате, добавили в пресс-службе.

Среди первых, кто объявил посещение корпусов вуза при предъявлении QR-кода, был Московский городской педагогический университет (МГПУ). Процедуру введут для студентов с 15 ноября. Остальные студенты будут обучаться полностью в дистанционном формате. Позднее совет ректоров Москвы и Подмосковья объявил о проведении эксперимента по посещению университетов при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19.

Ранее по теме: Студенты Москвы и Подмосковья смогут посещать вузы по QR-кодам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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