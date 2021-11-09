Минобрнауки разрешило вузам вводить QR-коды для посещения корпусов

Среди первых, кто объявил посещение корпусов вуза при предъявлении QR-кода, был Московский городской педагогический университет (МГПУ). Процедуру введут для студентов с 15 ноября. Остальные студенты будут обучаться полностью в дистанционном формате. Позднее совет ректоров Москвы и Подмосковья объявил о проведении эксперимента по посещению университетов при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19.