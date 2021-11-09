Минобрнауки разрешило вузам вводить QR-коды для посещения корпусов
Минобрнауки дало право вузам самостоятельно принимать решения по введению QR-кодов для посещения корпусов учебных заведений, заявили в пресс-службе министерства.
«В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений», — цитирует ТАСС министерство.
Кроме того, позиция Минобрнауки России по организации работы вузов с учетом эпидемической обстановки изложена в приказе от 2 ноября, согласно которому с 8 ноября вузы и научные организации имеют право продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в дистанционном формате, добавили в пресс-службе.
Среди первых, кто объявил посещение корпусов вуза при предъявлении QR-кода, был Московский городской педагогический университет (МГПУ). Процедуру введут для студентов с 15 ноября. Остальные студенты будут обучаться полностью в дистанционном формате. Позднее совет ректоров Москвы и Подмосковья объявил о проведении эксперимента по посещению университетов при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19.