Студенты Москвы и Подмосковья смогут посещать вузы по QR-кодам

«Мы в течение 7-10 дней соберемся, чтобы сделать анализ этой ситуации, посмотреть, как это все идет, возможно, сделать какие-то коррективы», — рассказал в беседе с ТАСС Кудрявцев, возглавляющий Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья. Он добавил, что инициатива может оказаться особенно уместной в творческих вузах, которые испытывают большую необходимость в очных занятиях.