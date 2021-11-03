Студенты Москвы и Подмосковья смогут посещать вузы по QR-кодам
В Москве и Подмосковье в качестве эксперимента введут возможность посещения университетов при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил президент МФТИ Николай Кудрявцев.
«Мы в течение 7-10 дней соберемся, чтобы сделать анализ этой ситуации, посмотреть, как это все идет, возможно, сделать какие-то коррективы», — рассказал в беседе с ТАСС Кудрявцев, возглавляющий Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья. Он добавил, что инициатива может оказаться особенно уместной в творческих вузах, которые испытывают большую необходимость в очных занятиях.
Накануне Минобрнауки разрешило вузам самостоятельно определить формат обучения после окончания «длинных каникул» 8 ноября — в виде самостоятельной работы или в дистанционном режиме.
В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) с 15 ноября студентов будут допускать к занятиям только при наличии QR-кода, подтверждающего перенесенное заболевание документа или отрицательного ПЦР-теста. Остальные студенты будут обучаться полностью в дистанционном формате.
МГТУ имени Н. Э. Баумана также планирует ввести специальный QR-код для обучающихся и сотрудников с 8 ноября только для посещения научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий.
На удаленку до конца года перейдет Высшая школа экономики — там онлайн будут проходить сессия и все занятия за исключением тех, которые невозможно перенести полностью в дистанционный режим.
Студенты Московского авиационного института (МАИ) будут обучаться онлайн с 8 по 13 ноября, в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) удаленный режим будет действовать «до дальнейшего распоряжения».
В Москве и Подмосковье с 28 октября по 7 ноября длятся нерабочие дни, этот режим продлеваться не будет, объявили ранее столичные и областные власти.
На федеральном уровне нерабочие дни продлевать не планируют, но регионы принимают решение самостоятельно. 3 ноября о решении продлить нерабочие дни сообщили в четырех областях — Брянской, Курской, Томской и Челябинской.