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Общество

Студенты Москвы и Подмосковья смогут посещать вузы по QR-кодам

Ведомости

В Москве и Подмосковье в качестве эксперимента введут возможность посещения университетов при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил президент МФТИ Николай Кудрявцев.

«Мы в течение 7-10 дней соберемся, чтобы сделать анализ этой ситуации, посмотреть, как это все идет, возможно, сделать какие-то коррективы», — рассказал в беседе с ТАСС Кудрявцев, возглавляющий Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья. Он добавил, что инициатива может оказаться особенно уместной в творческих вузах, которые испытывают большую необходимость в очных занятиях.

Накануне Минобрнауки разрешило вузам самостоятельно определить формат обучения после окончания «длинных каникул» 8 ноября — в виде самостоятельной работы или в дистанционном режиме.

В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) с 15 ноября студентов будут допускать к занятиям только при наличии QR-кода, подтверждающего перенесенное заболевание документа или отрицательного ПЦР-теста. Остальные студенты будут обучаться полностью в дистанционном формате.

МГТУ имени Н. Э. Баумана также планирует ввести специальный QR-код для обучающихся и сотрудников с 8 ноября только для посещения научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

На удаленку до конца года перейдет Высшая школа экономики — там онлайн будут проходить сессия и все занятия за исключением тех, которые невозможно перенести полностью в дистанционный режим.

Студенты Московского авиационного института (МАИ) будут обучаться онлайн с 8 по 13 ноября, в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) удаленный режим будет действовать «до дальнейшего распоряжения».

В Москве и Подмосковье с 28 октября по 7 ноября длятся нерабочие дни, этот режим продлеваться не будет, объявили ранее столичные и областные власти.

На федеральном уровне нерабочие дни продлевать не планируют, но регионы принимают решение самостоятельно. 3 ноября о решении продлить нерабочие дни сообщили в четырех областях — Брянской, Курской, Томской и Челябинской.

Ранее по теме: Попова продлила действие требований к школам и вузам из-за пандемии до 2024 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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