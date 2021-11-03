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МГПУ с 15 ноября будет пускать на очные занятия по QR-кодам

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С 15 ноября студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) будут допускаться к учебным занятиям на территории университета только при предъявлении QR-кода, сообщается на сайте вуза.

QR-код подтверждает статус вакцинации от COVID-19 или статус переболевшего, или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста. При этом в университете будет организовано бесплатное экспресс-тестирование для студентов с медицинским отводом и младше 18 лет. А для студентов, не прошедших вакцинацию и не имеющих медицинского отвода, занятия будут проводиться полностью в дистанционном формате.

Как сообщает ТАСС, МГТУ имени Н. Э. Баумана также планирует ввести специальный QR-код для обучающихся и сотрудников с 8 ноября только для посещения научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий вуза.

Ранее Минобрнауки разрешило высшим учебным заведениям проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате. В министерстве отмечали, что после окончания нерабочих дней с 8 ноября вузы и научные организации «вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий». Однако при введении самостоятельной работы необходимо обеспечить студентов методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы, добавили в министерстве.

Ранее по теме: Минобрнауки разрешило вузам проводить сессии дистанционно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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