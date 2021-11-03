МГПУ с 15 ноября будет пускать на очные занятия по QR-кодам

QR-код подтверждает статус вакцинации от COVID-19 или статус переболевшего, или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста. При этом в университете будет организовано бесплатное экспресс-тестирование для студентов с медицинским отводом и младше 18 лет. А для студентов, не прошедших вакцинацию и не имеющих медицинского отвода, занятия будут проводиться полностью в дистанционном формате.