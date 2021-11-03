МГПУ с 15 ноября будет пускать на очные занятия по QR-кодам
С 15 ноября студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) будут допускаться к учебным занятиям на территории университета только при предъявлении QR-кода, сообщается на сайте вуза.
QR-код подтверждает статус вакцинации от COVID-19 или статус переболевшего, или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста. При этом в университете будет организовано бесплатное экспресс-тестирование для студентов с медицинским отводом и младше 18 лет. А для студентов, не прошедших вакцинацию и не имеющих медицинского отвода, занятия будут проводиться полностью в дистанционном формате.
Как сообщает ТАСС, МГТУ имени Н. Э. Баумана также планирует ввести специальный QR-код для обучающихся и сотрудников с 8 ноября только для посещения научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий вуза.
Ранее Минобрнауки разрешило высшим учебным заведениям проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате. В министерстве отмечали, что после окончания нерабочих дней с 8 ноября вузы и научные организации «вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий». Однако при введении самостоятельной работы необходимо обеспечить студентов методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы, добавили в министерстве.