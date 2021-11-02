Минобрнауки разрешило вузам проводить сессии дистанционно

В министерстве подчеркнули, что после окончания нерабочих дней с 8 ноября 2021 г. вузы и научные организации «вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий». Однако при введении самостоятельной работы необходимо обеспечить студентов методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы.