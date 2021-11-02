Минобрнауки разрешило вузам проводить сессии дистанционно
Высшие учебные заведения могут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате, говорится на сайте Минобрнауки. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
«Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что после окончания нерабочих дней с 8 ноября 2021 г. вузы и научные организации «вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий». Однако при введении самостоятельной работы необходимо обеспечить студентов методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим.
25 октября столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что власти Москвы не планируют продлевать режим нерабочих дней в городе после 7 ноября.