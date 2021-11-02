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Общество

Минобрнауки разрешило вузам проводить сессии дистанционно

Ведомости

Высшие учебные заведения могут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате, говорится на сайте Минобрнауки. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

«Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате», — говорится в сообщении. 

В министерстве подчеркнули, что после окончания нерабочих дней с 8 ноября 2021 г. вузы и научные организации «вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий». Однако при введении самостоятельной работы необходимо обеспечить студентов методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим. 

25 октября столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что власти Москвы не планируют продлевать режим нерабочих дней в городе после 7 ноября.

Ранее по теме: В московских вузах в нерабочие дни будут учиться дистанционно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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