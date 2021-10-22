В московских вузах в нерабочие дни будут учиться дистанционно
Обучение в московских вузах и колледжах во время нерабочих дней будет проходить в дистанционном формате, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.
«Обучение студентов колледжей и вузов в этот период будет организовано с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сказали в департаменте.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября.
В Москве нерабочие дни начнутся раньше — 28 октября. В этот период в столице будут действовать ограничения — в частности, временно прекратят работу предприятия торговли, общепита, спорта, развлечений и отдыха, кинотеатры. В школах и детсадах будут объявлены каникулы. Также московские власти вводят требование о предъявлении QR-кодов для посещения театров, музеев, концертов, культурных и зрелищных мероприятий.