Минобрнауки предложило два варианта для обучения в вузах в нерабочие дни
Вузы могут перевести студентов на самостоятельную работу или дистанционное обучение в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», — сказал Фальков. По его словам, эпидемиологическая ситуация во многих регионах обостряется, и напомнил, что лучшее средство защиты от коронавируса – вакцинация.
В России дни с 30 октября по 7 ноября по указу президента России Владимира Путина объявлены нерабочими. Регионы, в зависимости от ситуации с COVID-19, получили право сами определять какие дни будут нерабочими или продлевать их после 7 ноября при необходимости. В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период детсады и школы будут закрыты на каникулы, а колледжи и вузы могут работать только дистанционно.
Вчера МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ им. Н.Э. Баумана сообщили, что во время нерабочих дней преподаватели могут проводить онлайн-консультации для студентов по домашним работам, рефератам, курсовым и дипломам.