Минобрнауки предложило два варианта для обучения в вузах в нерабочие дни

В России дни с 30 октября по 7 ноября по указу президента России Владимира Путина объявлены нерабочими. Регионы, в зависимости от ситуации с COVID-19, получили право сами определять какие дни будут нерабочими или продлевать их после 7 ноября при необходимости. В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период детсады и школы будут закрыты на каникулы, а колледжи и вузы могут работать только дистанционно.