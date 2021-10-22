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Минобрнауки предложило два варианта для обучения в вузах в нерабочие дни

Ведомости

Вузы могут перевести студентов на самостоятельную работу или дистанционное обучение в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», — сказал Фальков. По его словам, эпидемиологическая ситуация во многих регионах обостряется, и напомнил, что лучшее средство защиты от коронавируса – вакцинация.

В России дни с 30 октября по 7 ноября по указу президента России Владимира Путина объявлены нерабочими. Регионы, в зависимости от ситуации с COVID-19, получили право сами определять какие дни будут нерабочими или продлевать их после 7 ноября при необходимости. В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период детсады и школы будут закрыты на каникулы, а колледжи и вузы могут работать только дистанционно.

Вчера МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ им. Н.Э. Баумана сообщили, что во время нерабочих дней преподаватели могут проводить онлайн-консультации для студентов по домашним работам, рефератам, курсовым и дипломам.

Ранее по теме: Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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