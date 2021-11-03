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Попова продлила действие требований к школам и вузам из-за пандемии до 2024 года

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Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии, в том числе школ и вузов, с 2022 до 2024 г. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой, которое опубликовано на портале правовой информации. 

Как отмечается в тексте постановления, за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися, в школах будут запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп на указанный срок. 

«Постановляю: в пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.07.2020... слова "до 1 января 2022 г.» заменить словами «до 1 января 2024 г.", — говорится в документе.

Постановление о санитарных правилах в перечисленных организациях были приняты в конце июня 2020 г. Они призваны обеспечить безопасные условия деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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