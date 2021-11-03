Попова продлила действие требований к школам и вузам из-за пандемии до 2024 года

Как отмечается в тексте постановления, за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися, в школах будут запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп на указанный срок.