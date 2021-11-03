Попова продлила действие требований к школам и вузам из-за пандемии до 2024 года
Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии, в том числе школ и вузов, с 2022 до 2024 г. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой, которое опубликовано на портале правовой информации.
Как отмечается в тексте постановления, за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися, в школах будут запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп на указанный срок.
«Постановляю: в пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.07.2020... слова "до 1 января 2022 г.» заменить словами «до 1 января 2024 г.", — говорится в документе.
Постановление о санитарных правилах в перечисленных организациях были приняты в конце июня 2020 г. Они призваны обеспечить безопасные условия деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах.