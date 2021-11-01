Попова заявила, что нужно больше времени для достижения эффекта от нерабочих дней
Эффект от принятых в России ограничений по коронавирусу не наступит немедленно, скорее всего, для этого понадобится больше времени, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Эффект от принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации (инкубационный период. — Ред.). Скорее всего, понадобится большее время», — заявила Попова.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд. Сегодня губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что нерабочие дни будут продлены до 14 ноября.
Также в нерабочие дни ограничена работа общепита, развлекательных и культурных заведений: некоторые из них в этот период закрыты, в другие можно проходить по QR-кодам, которые подтверждают вакцинацию, перенесенный COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.