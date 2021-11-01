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Попова заявила, что нужно больше времени для достижения эффекта от нерабочих дней

Ведомости

Эффект от принятых в России ограничений по коронавирусу не наступит немедленно, скорее всего, для этого понадобится больше времени, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Эффект от принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации (инкубационный период. — Ред.). Скорее всего, понадобится большее время», — заявила Попова.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд. Сегодня губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что нерабочие дни будут продлены до 14 ноября.

Также в нерабочие дни ограничена работа общепита, развлекательных и культурных заведений: некоторые из них в этот период закрыты, в другие можно проходить по QR-кодам, которые подтверждают вакцинацию, перенесенный COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. 

Ранее по теме: Власти Новгородской области продлили нерабочие дни на неделю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных