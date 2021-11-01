Попова заявила, что нужно больше времени для достижения эффекта от нерабочих дней

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд. Сегодня губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что нерабочие дни будут продлены до 14 ноября.