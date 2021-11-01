Власти Новгородской области продлили нерабочие дни на неделю
Власти Новгородской области решили продлить режим нерабочих дней до 14 ноября наряду с ужесточением антиковидных ограничений, сообщил губернатор Андрей Никитин на заседании регионального оперштаба.
«Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты», — заявил Никитин (цитата по ТАСС).
По данным оперштаба, в Новгородской области за сутки выявили 284 случая заражения коронавирусом, за весь период — 50 641 случай. 45 322 пациента выздоровели от COVID-19, 515 — скончались. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 48,1% при целевом показателе в 80%.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.