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Общество

Власти Новгородской области продлили нерабочие дни на неделю

Ведомости

Власти Новгородской области решили продлить режим нерабочих дней до 14 ноября наряду с ужесточением антиковидных ограничений, сообщил губернатор Андрей Никитин на заседании регионального оперштаба. 

«Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты», — заявил Никитин (цитата по ТАСС).

По данным оперштаба, в Новгородской области за сутки выявили 284 случая заражения коронавирусом, за весь период — 50 641 случай. 45 322 пациента выздоровели от COVID-19, 515 — скончались. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 48,1% при целевом показателе в 80%.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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