Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается — больше 40 000 заболевших. Такого никогда не было», — подчеркнул Путин. Он отметил, что сейчас разрабатываются препараты для лечения от COVID-19 и скоро будут применяться, однако лучший способ защититься от коронавируса — вакцинация. Президент напомнил, что нужно также вовремя ревакцинироваться.