Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России сейчас очень сложная, в день заражается более 40 000 человек, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«У нас очень сложная ситуация в стране складывается — больше 40 000 заболевших. Такого никогда не было», — подчеркнул Путин. Он отметил, что сейчас разрабатываются препараты для лечения от COVID-19 и скоро будут применяться, однако лучший способ защититься от коронавируса — вакцинация. Президент напомнил, что нужно также вовремя ревакцинироваться.
Последние три дня в России каждый день выявляют более 40 000 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 40 402. Смертность от коронавируса с 16 октября превышает 1000 случаев в сутки. Уровень коллективного иммунитета, по данным на 29 октября, составляет 46,8% при целевом показателе в 80%.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.