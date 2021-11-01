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Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в России сейчас очень сложная, в день заражается более 40 000 человек, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается — больше 40 000 заболевших. Такого никогда не было», — подчеркнул Путин. Он отметил, что сейчас разрабатываются препараты для лечения от COVID-19 и скоро будут применяться, однако лучший способ защититься от коронавируса — вакцинация. Президент напомнил, что нужно также вовремя ревакцинироваться. 

Последние три дня в России каждый день выявляют более 40 000 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 40 402. Смертность от коронавируса с 16 октября превышает 1000 случаев в сутки. Уровень коллективного иммунитета, по данным на 29 октября, составляет 46,8% при целевом показателе в 80%. 

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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