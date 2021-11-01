Медведев называл «почти критической» ситуацию с COVID-19 в России

Он добавил, Россия находится уже в пятой фазе пандемии, которая продолжается с весны текущего года. Первая фаза длилась с конца 2019-го по начало марта 2020-го, тогда государства были вынуждены развертывать новые места в больницах и обеспечивать людей средствами индивидуальной защиты. Во время второй, «острой», по выражению Медведева, фазы пандемии, с середины — конца марта и примерно до середины июня 2020 г. по всему миру были объявлены ограничительные меры, включая режимы самоизоляции и закрытие границ.