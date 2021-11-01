Медведев называл «почти критической» ситуацию с COVID-19 в России
Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в России близка к критической, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне», — написал бывший президент и премьер РФ в статье в «Российской газете».
Он добавил, Россия находится уже в пятой фазе пандемии, которая продолжается с весны текущего года. Первая фаза длилась с конца 2019-го по начало марта 2020-го, тогда государства были вынуждены развертывать новые места в больницах и обеспечивать людей средствами индивидуальной защиты. Во время второй, «острой», по выражению Медведева, фазы пандемии, с середины — конца марта и примерно до середины июня 2020 г. по всему миру были объявлены ограничительные меры, включая режимы самоизоляции и закрытие границ.
В третью фазу Россия вошла летом — в начале осени 2020 г., когда был оптимизирован «управленческий инструментарий», важнейшие госуслуги в стране стали оказывать дистанционно и завершились испытания вакцин от коронавируса. На четвертом этапе, наступившем осенью — зимой 2020-2021 гг., заболеваемость снова выросла, а на новые ограничительные меры многие граждане реагировали «резко негативно».
По мнению Медведева, в ближайшее время ситуацию с COVID-19 в ближайшее время удастся взять под контроль, однако вирус останется с человечеством надолго, и в мире сохраняется опасность «новых локальных вспышек инфекции».
В своей статье Медведев также заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса. Он отметил, что экономический спад в пандемию оказался серьезнее мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., и преодолеть его можно будет только с помощью эффективной политики, направленной на дальнейшее восстановление экономики и удержание ценовой стабильности.
По состоянию на 31 октября, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России обновил рекорд с начала пандемии и составил 40 993 случая. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 1158, что лишь ненамного меньше исторического антирекорда в 1163 смерти, установленного 29 октября. Всего в стране заразились более 8,5 млн человек, скончались от коронавируса 238 538 человек, переболели COVID-19 7,3 млн.