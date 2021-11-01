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Медведев называл «почти критической» ситуацию с COVID-19 в России

Ведомости

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в России близка к критической, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне», — написал бывший президент и премьер РФ в статье в «Российской газете».

Он добавил, Россия находится уже в пятой фазе пандемии, которая продолжается с весны текущего года. Первая фаза длилась с конца 2019-го по начало марта 2020-го, тогда государства были вынуждены развертывать новые места в больницах и обеспечивать людей средствами индивидуальной защиты. Во время второй, «острой», по выражению Медведева, фазы пандемии, с середины — конца марта и примерно до середины июня 2020 г. по всему миру были объявлены ограничительные меры, включая режимы самоизоляции и закрытие границ.

В третью фазу Россия вошла летом — в начале осени 2020 г., когда был оптимизирован «управленческий инструментарий», важнейшие госуслуги в стране стали оказывать дистанционно и завершились испытания вакцин от коронавируса. На четвертом этапе, наступившем осенью — зимой 2020-2021 гг., заболеваемость снова выросла, а на новые ограничительные меры многие граждане реагировали «резко негативно».

По мнению Медведева, в ближайшее время ситуацию с COVID-19 в ближайшее время удастся взять под контроль, однако вирус останется с человечеством надолго, и в мире сохраняется опасность «новых локальных вспышек инфекции». 

В своей статье Медведев также заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса. Он отметил, что экономический спад в пандемию оказался серьезнее мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., и преодолеть его можно будет только с помощью эффективной политики, направленной на дальнейшее восстановление экономики и удержание ценовой стабильности.

По состоянию на 31 октября, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России обновил рекорд с начала пандемии и составил 40 993 случая. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 1158, что лишь ненамного меньше исторического антирекорда в 1163 смерти, установленного 29 октября. Всего в стране заразились более 8,5 млн человек, скончались от коронавируса 238 538 человек, переболели COVID-19 7,3 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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