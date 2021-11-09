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Минпросвещения создало новый свод правил орфографии и пунктуации русского языка

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Минпросвещения РФ разработало проект правительственного постановления об утверждении свода правил русской орфографии и пунктуации, отвечающих современному состоянию русского языка. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В разработке нового свода правил участвовала специальная Орфографическая комиссия, созданная в 1991 г. при отделении историко-филологических наук РАН. В нее входят лингвисты, преподаватели вузов, методисты и учителя средней школы.

В самом проекте свода правил поясняется, что первым общеобязательным сводом правил правописания стали «Правила русской орфографии и пунктуации» и общий «Орфографический словарь русского языка», созданные еще в 1956 г. За прошедшее время назрела необходимость в их дополнении и уточнении — в их формулировках обнаружились некоторые пропуски и неточности, а некоторые языковые явления были не охвачены этими источниками изначально, считают авторы документа. Кроме того, сам язык претерпел изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов и конструкции, для которых сейчас нет закрепленных правил — так, сейчас нет кодифицированных правил написания единиц, стоящих на грани между словом и частью слова (например, мини, миди, видео).

Поэтому, отмечается в пояснительной записке, необходимо создать единый полный справочник, который бы обеспечивал эффективную письменную коммуникацию и содержал теоретическое обоснование принимаемых решений. В частности, в своде приводятся правила употребления гласных и согласных букв, прописных и строчных букв, правописания частей речи, слитного и раздельного написания частицы «не», переноса и т. д. 

Авторы проекта подчеркивают, что его утверждение не потребует дополнительных расходов из госбюджета, а сам свод правил планируется доработать к концу текущего года.

Правительственная комиссия по русскому языку была создана летом 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. В ее задачи вошло проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, а также разработка концепции государственной языковой политики и определение единых требований к созданию словарей, справочников и грамматики, содержащих нормы современного русского литературного языка.

В 2019 г. Путин объявил о планах по формированию «активной и целостной языковой политики, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и за рубежом». Говоря о пересмотре правил и норм русского языка, он отмечал, что этот процесс «не должен означать каких-то революционных изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации или орфографии». 

Кроме того, Путин обещал пересмотреть законы о государственном языке и языках народов России, а для чиновников, школьников и СМИ утвердят нормы русского языка, использование которых будет обязательным. В июне 2021 г. президент подписал закон, разрешающий правительству утверждать нормы орфографии и пунктуации для языков коренных малочисленных народов России.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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