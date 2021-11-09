Минпросвещения создало новый свод правил орфографии и пунктуации русского языка

В самом проекте свода правил поясняется, что первым общеобязательным сводом правил правописания стали «Правила русской орфографии и пунктуации» и общий «Орфографический словарь русского языка», созданные еще в 1956 г. За прошедшее время назрела необходимость в их дополнении и уточнении — в их формулировках обнаружились некоторые пропуски и неточности, а некоторые языковые явления были не охвачены этими источниками изначально, считают авторы документа. Кроме того, сам язык претерпел изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов и конструкции, для которых сейчас нет закрепленных правил — так, сейчас нет кодифицированных правил написания единиц, стоящих на грани между словом и частью слова (например, мини, миди, видео).