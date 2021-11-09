Газета
Общество

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Ведомости

Жители Санкт-Петербурга старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями будут обязаны пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом говорится в постановлении руководителя городского управления Роспотребнадзора Натальи Башкетовой.

В документе среди хронических перечислены заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (сахарный диабет, ожирение).

Кроме того, прививку должны сделать учащиеся профессиональных образовательных организаций старше 18 лет, которые проходят производственную практику за пределами своих учебных заведений.

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных групп населения ввели в большинстве регионов России. Первым из них стала Москва, где решение было принято 16 июня. В Санкт-Петербурге обязательную вакцинацию сотрудников ряда отраслей объявили в октябре — привиться от коронавируса должны 80% работников сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, общепита, общественного транспорта, бытовых услуг, ЖКХ, культуры и досуга. До 15 ноября такие работники должны вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 декабря — вторым компонентом.

Заболеваемость в Санкт-Петербурге растет с конца августа. Если в конце августа — начале октября в городе фиксировалось до 1500 новых случаев заражения за сутки, то накануне в городе выявили 2680 заболевших COVID-19. Кроме того, за последние сутки было зарегистрировано 3154 выздоровевших и 88 летальных исходов.

Ранее по теме: Беглов заявил об усилении контроля за соблюдением мер против COVID-19 в Петербурге

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных