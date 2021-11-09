В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных групп населения ввели в большинстве регионов России. Первым из них стала Москва, где решение было принято 16 июня. В Санкт-Петербурге обязательную вакцинацию сотрудников ряда отраслей объявили в октябре — привиться от коронавируса должны 80% работников сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, общепита, общественного транспорта, бытовых услуг, ЖКХ, культуры и досуга. До 15 ноября такие работники должны вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 декабря — вторым компонентом.