В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Жители Санкт-Петербурга старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями будут обязаны пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом говорится в постановлении руководителя городского управления Роспотребнадзора Натальи Башкетовой.
В документе среди хронических перечислены заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (сахарный диабет, ожирение).
Кроме того, прививку должны сделать учащиеся профессиональных образовательных организаций старше 18 лет, которые проходят производственную практику за пределами своих учебных заведений.
Обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных групп населения ввели в большинстве регионов России. Первым из них стала Москва, где решение было принято 16 июня. В Санкт-Петербурге обязательную вакцинацию сотрудников ряда отраслей объявили в октябре — привиться от коронавируса должны 80% работников сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, общепита, общественного транспорта, бытовых услуг, ЖКХ, культуры и досуга. До 15 ноября такие работники должны вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 декабря — вторым компонентом.
Заболеваемость в Санкт-Петербурге растет с конца августа. Если в конце августа — начале октября в городе фиксировалось до 1500 новых случаев заражения за сутки, то накануне в городе выявили 2680 заболевших COVID-19. Кроме того, за последние сутки было зарегистрировано 3154 выздоровевших и 88 летальных исходов.