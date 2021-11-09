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Литва объявила о введении режима ЧП на границе с Белоруссией

Ведомости

Сейм Литвы утвердил предложение правительства страны ввести чрезвычайное положение (ЧП) вдоль границы с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами.

«Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Такое решение было принято впервые в истории восстановленной независимости Литвы», — сообщила пресс-служба парламента страны в Twitter.

Как сообщает «Sputnik Литва», 122 депутата сейма проголосовали за это решение, один выступил против, воздержавшихся не было. Режим ЧП будет введен 10 ноября на один месяц. Он будет действовать вдоль границы, а также будет распространяться на поселения мигрантов.

Ранее кабинет министров Литвы поддержал предложение МВД ввести с 10 ноября режим чрезвычайного положения на всем участке границы с Белоруссией и в пяти километрах от нее. В июне военные Литвы начали возводить барьер на границе с Белоруссией, чтобы остановить нелегальную миграцию. Позже стало известно, что длинна барьера составит до 550 км. В августе правительство Литвы одобрило возведение барьера меньшей длины — 508 км.

Сейчас обострение ситуации происходит на границе Белоруссии с Польшей. Ранее Польша чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь».

Ранее по теме: Правительство Литвы одобрило введение режима ЧП на границе с Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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