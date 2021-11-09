Литва объявила о введении режима ЧП на границе с Белоруссией

Как сообщает «Sputnik Литва», 122 депутата сейма проголосовали за это решение, один выступил против, воздержавшихся не было. Режим ЧП будет введен 10 ноября на один месяц. Он будет действовать вдоль границы, а также будет распространяться на поселения мигрантов.