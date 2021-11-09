Правительство Литвы одобрило введение режима ЧП на границе с Белоруссией
Кабинет министров Литвы поддержал предложение министерства внутренних дел ввести с 10 ноября режим чрезвычайного положения на всем участке границы с Белоруссией и в пяти километрах от нее, сообщает Delfi. Мера может продлиться месяц. Теперь ее должен утвердить сейм Литвы.
Режим предполагает ряд ограничений для иностранцев, которые незаконно попали на территорию страны. Им нельзя вести переписку, делать телефонные звонки и общаться каким-либо иным способом с использованием мобильной и интернет-связи, получать и распространять информацию, кроме случаев обращения в госучреждения. Вдобавок ограничивается возможность въезда в Литву и организации там собраний.
Также ЧП предполагает использование средств госрезерва для устранения угрозы обществу, вызванной массовым притоком иностранцев, усиление охраны границы страны, запреты на движение незарегистрированных транспортных средств и на изменение постоянного места жительства, временное изъятие оружия и боеприпасов, которые могут быть использованы для совершения уголовных преступлений. Во время введенного положения развертываются вооруженные силы Литвы.
Поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза (ЕС) сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию, стали расти в июне этого года. Власти членов ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегалов из таких стран, как Ирак и Афганистан, самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. Об этом 15 сентября говорила Фон дер Ляйен, выступая с ежегодным обращением к Европарламенту. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил пограничные органы Польши и Литвы в насильственном выдворении мигрантов и заявил, что снял с себя ответственность за пресечение их наплыва в ЕС из-за санкций.
В июне военные Литвы начали возводить барьер на границе с Белоруссией, чтобы остановить нелегальную миграцию. Позже стало известно, что длина барьера составит до 550 км. В августе правительство Литвы одобрило возведение барьера меньшей длины — 508 км. Кроме того, 8 октября представитель пограничной охраны Польши Анна Михальская сообщила о стрельбе, предположительно холостыми патронами, белорусских пограничников в сторону польских. В Минске в ответ опровергли применение пограничниками оружия.
2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента Польши пояснили, что режим ЧС в этих регионах введен «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь».