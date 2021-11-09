В ООН готовы помочь с урегулированием ситуации на польско-белорусской границе
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) готово содействовать решению гуманитарных проблем мигрантов на польско-белорусской границе. Об этом сообщила официальный представитель этого управления Шабия Манту на брифинге в Женеве.
«В отношении этой ситуации мы выражаем свою обеспокоенность уже на протяжении какого-то времени», — цитирует ТАСС представителя управления.
По ее словам, УВКБ обеспокоено, в частности, положением женщин и детей. «Мы неоднократно заявляли, что использование беженцев, просителей убежища и мигрантов в политических целях является неприемлемым и должно прекратиться», — подчеркнула официальный представитель.
В июне этого года начал возрастать поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию. 2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента Польши пояснили, что мера введена «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь».
На днях в минобороны Польши сообщили, что на границе дежурят более 12 000 польских солдат. Позднее издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на белорусских пограничников сообщило, что большая группа мигрантов пересекла белорусско-польскую границу. Мигранты перерезали колючую проволоку на границе с Польшей и находятся в окрестностях польского пункта пропуска «Кузница».