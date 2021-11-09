В ООН готовы помочь с урегулированием ситуации на польско-белорусской границе

В июне этого года начал возрастать поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию. 2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента Польши пояснили, что мера введена «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь».